Bonaventura alla Fiorentina: è fatta. Il centrocampista ex Milan è arrivato a Firenze e sta sostenendo proprio in questi minuti le visite mediche. Sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, dopo i test fisici ci sarà la firma. Possibile anche che il centrocampista classe 1989 svolga il primo allenamento già in serata.

Dopo i sei anni al Milan, si riparte. Ci hanno provato anche Verona e Benevento, ma alla fine il futuro sarà viola. 4 gol in 32 partite nell’ultima stagione al Milan, quanto è bastato per raccogliere l’ok di Iachini. Gli incontri con Raiola, poi l’affondo finale.

Dopo il ritiro con la Nazionale, nel quale ha dimostrato al ct Mancini di essere in forma e di poter tornare molto utile al centrocampo azzurro, la decisione di restare a Firenze per tutta questa stagione e dimostrare le sue grandissime qualità.

Bonaventura alla Fiorentina: Commisso e Pradè ci provano per il ritorno di Borja Valero

Un centrocampo, quello della Fiorentina, che verrà ampliato e migliorato – con ogni probabilità – dall’arrivo di un altro centrocampista “milanese”: Borja Valero. L’ex Inter, infatti, da tempo non ha mai anscosto la forte volontà di voler tornare un giorno al franchi da protagonista e dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri è pronto a ripartire da Firenze.

Secondo Sky Sport l’agente del classe ’85 è in arrivo in Italia per studiare la situazione, mentre il club sta valutando con interesse un profilo di esperienza come quello di Borja. Lo stesso giocatore, rimasto molto legato a Firenze, ha messo in stand-by la trattativa con il Verona e ha già rifiutato l’offerta del Genoa.