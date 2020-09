Il calciomercato dell’Inter è nel pieno della sua attività. I nerazzurri, poche ore fa, hanno ufficializzato l’acquisto di Kolarov: un colpo importantissimo soprattutto per la sua poliedricità che permetterà a Conte anche di utilizzarlo come difensore centrale. Non solo l’ex Roma perché l’Inter lavora per chiudere con Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno sta risolvendo gli ultimi dettagli relativi alla sua buonuscita con il Barcellona dopodichè firmerà il suo contratto con l’Inter. Un trasferimento “sudato” e che la dirigenza nerazzurra voleva da tempo così come Conte. Due colpi importantissimi nel giro di poco tempo: l’Inter diventa grande.

Calciomercato Inter: tra uscite ed entrate spunta il problema attaccante

Chiuse questi affari in entrata si penserà alle uscite: da risolvere le situazioni relative a Kkadwo Asamoah, Andrea Pinamonti e Dalbert. Il primo ha richieste in Italia e all’estero, l’Inter chiede una cifra attorno ai 10/12 milioni, ma anche per qualcosa in meno potrebbe lasciar partire il suo centrocampista. Per Dalbert continuano i colloqui con la Fiorentina che, in ogni caso, sarebbe comunque ben contenta di tenere Biraghi.

Capitolo diverso per Pinamonti: l’attaccante del Genoa deve essere riscattato dai nerazzurri, ma se non si troverà l’accordo economico tra le parti resterà al Genoa con la società del presidente Preziosi libera di venderlo al miglior offerente.

Una situazione che l’Inter valuta bene. Conte ha bisogno di una punta fisica e capace di fare reparto da solo per sostituire Lukaku e dargli respiro dati i molti impegni ravvicinati che attenderanno in questa stagione i nerazzurri. Oltre alla situazione (da valutare, come detto) di Pinamonti si prova a trovare un giocatore affidabile, esperto ma non troppo costoso: il profilo individuato dal club e da Conte è quello di Fernando Llorente, attaccante che l’allenatore salentino conosce bene dato che lo ha allenato già alla Juventus.