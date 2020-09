Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento. Il nuovo allenatore, Andrea Pirlo, spera che la dirigenza possa regalargli la prima punta tanto desiderata prima dell’inizio del campionato, ma intanto Paratici e Nedved lavorano anche per rafforzare le altre zone del campo.

Calciomercato Juventus: non solo l’attacco, per il centrocampo spunta Brozovic

Andiamo con ordine: gli obiettivi numeri uno per l’attacco sono Edin Dzeko e Luis Suarez. Il primo è stato blindato a più riprese dalla dirigenza della Roma che vuole puntare forte su di lui nella nuova stagione e dargli ancora più responsabilità. Per il secondo, invece, bisognerà aspettare che trovi l’accordo con il Barcellona sulla buonuscita.

Non solo Dzeko e Suarez: la Juventus, infatti, lavora a fari spenti anche per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo si è proposto direttamente alla dirigenza bianconera e sarebbe anche disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di riabbracciare i suoi vecchi compagni e un club dove ha fatto bene. Un affare che, secondo alcuni, potrebbe essere slegato a quello di Suarez o Dzeko con l’ex Chelsea che ricoprirebbe il ruolo di alternativa.

Ma non si lavora solo per migliorare l’attacco. A centrocampo Pirlo cerca un giocatore di qualità in più e il nome nuovo potrebbe essere quello di Marcelo Brozovic dell’Inter. Trattativa molto difficile, visti anche i rapporti fra i due club, ma che la Juve spera di poter aprire convincendo anche il giocatore con un contratto importante. Oltre al croato resta viva la pista che porta a Manuel Locatelli del Sassuolo.

La novità dell’ultim’ora, invece, riguarda la volontà della dirigenza di portare in bianconero Gigio Donnarumma: un affare che potrebbe chiudersi nella prossima stagione e non subito. Il portiere non ha rinnovato con il Milan e la Juventus ha sondato il terreno con Raiola per capire la fattibilità dell’operazione. Da capire, inoltre, la volontà del portiere classe ’99, conteso da molte squadre europee.