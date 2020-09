Bale al Milan? Per i bookmakers le possibilità sono molto alte. Il gallese, non è un mistero, è da tempo completamente fuori dal progetto tecnico di Zinedine Zidane al Real Madrid e presto potrebbe cambiare aria. I rapporti tra il Milan e il club spagnolo sono ottimi come ha dimostrato l’affare Brahim Diaz e secondo alcuni durante la trattativa per il giovane attaccante Paolo Maldini avrebbe strappato un possibile accordo per un altro giocatore.

Gli esuberi della rosa dei blancos che piacciono ai rossoneri sono molti, da Nacho a Jovic, ma il nome che nelle ultime ore fa più rumore è quello di Gareth Bale. Il Real lo valuta meno di 30 milioni e la quota del possibile trasferimento al Milan è la più bassa tra quelle proposte dai bookmakers inglesi, ma lo stipendio del gallese, classe 1989, sembra un ostacolo insormontabile.

Bale in Spagna guadagna 15 milioni a stagione e quindi se anche il Real decidesse di pagargli metà dello stipendio sarebbe comunque troppo alto per i progetti rossoneri. L’idea di portare Bale al Milan c’è ed è concreta, il Milan ci proverà fino alla fine del mercato anche a fari spenti, ma per Pioli sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato stellare.