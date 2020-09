Carta prepagata UBI Banca: costi e come attivarla

Le carta prepagata che emette Ubi Banca è una carta che può essere richiesta da tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni. Principalmente sono due tipi di carte prepagate di Ubi Banca. Ubi Carta prepagata Like e Ubi Carta Enjoy. Entrambe garantiscono acquisti in tutti sicurezza, anche online. Ma sono state studiate per differenti necessità.

Carta prepagata Ubi Banca Enjoy

Si tratta di una carta prepagata che funziona anche come alternativa al conto corrente bancario. Questa carta infatti è dotata di un codice IBAN e può essere utilizzata per inviare bonifici SEPA in euro e ricevere bonifici SEPA ed extra SEPA. Vediamo le principali funzioni che puoi svoglere con la carta prepagata Enjoy.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Fare acquisti in Italia e all’estero tramite POS abilitati al circuito Mastercard e online;

Pagare tramite terminali POS contactless semplicemente avvicando la carta o lo smartphone abilitato;

semplicemente avvicando la carta o lo smartphone abilitato; Prelevare contante agli sportelli automatici ATM in Italia e all’Estero, senza commissioni nel caso di ATM UBI Banca in Italia.

La carta si può ricaricare tramite Bonifico, tramite gli sportelli automatici, tramite il servizio Qui Ubi online e in filiale.

Come si attiva la carta Enjoy

L’attivazione della Ubi Banca Carta Enjoy può avvenire online o presso una filiale del gruppo UBI. E’ richiesta una prima ricarica di 25,00 euro e versare una quota associativa di 2,00 euro o 5,00 euro, a seconda se scegliamo la versione standard o quella personalizzata. Una spesa che comunque è pari a zero se attiviamo online. La carta risulta molto comoda se utilizzata con il servizio Internet Banking di UBI Banca. Il canone mensile di Qui UBI abbinato alla Carta Prepagata Enjoy è parti ad 1,00 euro. Ricaricare la carta da PagoBancomat tramite gli sportelli Atm ha un costo di 1,00 a operazione mentre costa 3,00 euro farlo in filiale. Il costo dei bonifici è di 0,50 euro. Per quanto riguarda i limiti della carta sono: 50.000,00 di utilizzo e giacenza; Massimale di prelievo giornaliero tramite ATM 250,00 euro.

Carta prepagata Ubi Banca Like

La carta prepagata Ubi Banca Like è pensata sopratutto per quelle persone che amano viaggiare e fare shopping. Si può ricaricare tramite internet banking, in filiale, allo sportello ATM o attraverso un’altra carta prepagata. Like permette tutte le operazioni tipiche consentite da una carta prepagata: Prelievi, ricariche, acquisti online e POS negli esercizi commerciali tramite il circuito Mastercard. Anche questa carta è dotata della tecnologia Contactless che permette il pagamento semplicemente avvicinando la carta al dispositivo di pagamento. Carta prepagata Like ha un limite plafond di 5.000 euro ed un importo massimo di ricarica effettuato allo sportello di 250 euro.

A seconda delle esigenze possiamo quindi scegliere a quale carta appoggiarci. La carta Enjoy è pensata per chi vuole avere anche le principali funzioni di conto corrente bancario in una carta ricaricabile. La carta Like è più semplice, priva di IBAN, ideale per fare pagamenti online e nei negozi in tutta sicurezza.