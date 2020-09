Come guadagnare con un blog. Ecco una breve guida

Se hai deciso di tuffarti in un’avventura sul web e provare a creare un business di successo, avrai sicuramente pensato a come poter guadagnare con un blog. Creare un blog dove scrivere e condividere le proprie passioni è davvero una bella idea. Sappi però che per guadagnare con un blog non è una cosa molto facile, ma sicuramente possibile.

Detto questo se vuoi guadagnare con un blog puoi leggere questa nostra breve guida, dove magari potrai trovare qualche spunto di riflessione e, perchè no, trovare l’idea vincente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Guadagnare con un blog: come fare

Purtroppo non esiste una formula magica per guadagnare con un blog e come abbiamo anticipato non è affatto una cosa semplice. Ma esistono diverse tecniche e metodi per monetizzare un blog e farlo diventare un sito di successo. Vediamo i passaggi principali quali sono.

Creare un blog. Dovrai quindi essere disposto ad investire qualche soldo per acquistare un dominio e un hosting che ospiti il tuo sito web. Questa è la spesa principale da sostenere che a seconda della qualità del servizio che acquisti può variare dalle poche decine di euro all’anno fino a centinaia di euro. Per iniziare va bene un classico hosting condiviso e se riuscirai a portare tanto traffico, successivamente farai un upgrade. Anche un template e dei plugin aggiuntivi al tuo CMS possono portarti via del denaro. Crea contenuto di qualità. La produzione degli articoli che pubblicherai dovrà seguire un piano editoriale. Individua il tuo pubblico scegliendo l’argomento che vuoi trattare e piano piano espandilo. Il consiglio è quello di creare un sito “monotematico” cioè rivolto ad un solo genere di argomenti. Monetizza. Quando inizierai ad avere dei visitatori sul tuo sito (ed è una cosa che richiede tempo e strategia) puoi pensare di monetizzare e guadagnare grazie al blog.

In che modo posso monetizzare il sito e guadagnare con il mio blog? Il metodo più diretto e più utilizzato è quello di inserire della pubblicità nelle pagine del sito e degli articoli. Ma a seconda dell’argomento che trattiamo nel blog possiamo usare tante altre strategie.

Google Adsense

E’ il più famoso servizio pubblicitario disponibile online e che ci permette di guadagnare con un blog. Basterà inserire nel sito web il codice che ci fornirà Google, previa registrazione e approvazione del nostro sito e i banner inizieranno ad apparire. Guadagneremo per ogni click che i visitatori faranno sull’annuncio. Perciò il nostro lavoro sarà quello di saper scrivere contenuti di qualità e pubblicizzare il blog in giro per la rete. Questo per portare più visitatori possibili a leggere i nostri contenuti e quindi visualizzare i banner pubblicitari.

Affiliazioni

Per guadagnare con un blog puoi anche proporre servizi e prodotti tramite gli strumenti di affiliate marketing. Tra i circuiti di affiliazione più usati c’è ad esempio Tradedoubler. Per ogni campagna pubblicitaria ci sono a disposizione link, banner e landing page. L’idea è quella di scrivere articoli e contenuti che promuovono un determinato prodotto o servizio e indirizzare l’utente all’acquisto tramite il nostro link affiliato. Quanto si guadagna? Le commissioni variano molto, dipende quello che andiamo a promuovere.

Programma di Affiliazione Amazon

Parlando di affiliazioni e guadagno online non si può non prendere in considerazione Amazon. Se nel tuo blog vuoi consigliare dei prodotti (sempre in linea con i tuoi contenuti) puoi provare con i prodotti di Amazon. Registrati al programma di affiliazione, prendi i tuoi link o banner e mettili sul tuo sito!

Vendi gli spazi pubblicitari

Se il tuo blog ha già un discreto successo e un numero di visitatori, puoi proporre la vendita di spazi pubblicitari. Contatta direttamente le aziende che conosci, meglio se vendono prodotti in target con il contenuto del tuo blog e proponi loro uno sponsor. Scegli un prezzo accessibile proponendo la pubblicazione di un banner pubblicitario nel tuo sito o di un articolo che parla dei prodotti dell’azienda.

Questi sono solo alcuni dei metodi usati per guadagnare con un blog. Se vuoi farlo, il nostro consiglio è sempre quello di dedicarti ad un argomento che ti piace per davvero. Anche se la tua idea è di sfruttare il blog per guadagnare soldi, considera che può diventare un vero e proprio lavoro e in quanto tale, è meglio che lo fai con piacere!