Deianira contro Beatrice Valli | Peccato di ipocrisia dopo Uomini e Donne

Non c’è pace per Beatrice Valli, dopo la brutta disavventura alla Mostra del Cinema di Venezia. L’ex corteggiatrice, infatti, ha subito un furto nella sua camera d’albergo e le sono stati sottratti parecchi oggetti di valore, tra cui gli abiti. Ma, a quanto sembra, Beatrice avrebbe anche commesso uno spiacevole scivolone per cui in molti sono letteralmente insorti. Tra questi, anche l’influencer Deianira Marzano si è scagliata contro Beatrice Valli, accusandola di aver peccato di ipocrisia.

Beatrice Valli, infatti, ha condiviso un meme in cui si prendeva in giro l’abito indossato da Nunzia De Girolamo sul red carpet di Venezia, mettendolo a confronto proprio col suo. Questa condivisione ha dato molto fastidio al popolo del web che ha rimproverato l’ex corteggiatrice per questo gesto. Secondo tutti, infatti, prendersi gioco dell’abito o della fisicità di una donna non è mai un bel comportamento e la condivisione da parte di Beatrice è stata una caduta di stile.

Deianira Marzano contro Beatrice Valli

Quella che ci è andata giù più pesante di tutti, però, è stata, senza dubbio, Deianira Marzano, la quale si è scagliata contro Beatrice Valli. L’influencer ha accusato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di essere ipocrita e incoerente. E, di fronte alle repliche della Valli, che ha invitato tutti coloro che l’hanno criticata a non seguirla più se non gradiscono il suo modo di fare, Deianira ha rincarato la dose.

“Lei non accetta critiche, ma può screditare un’altra donna come ha fatto con Nunzia De Girolamo,” si legge in una delle storie condivise da Deianira Marzano, la quale ha voluto condividere solo uno dei tanti messaggi che le sono arrivati sulla faccenda. In molti, infatti, si sono detti d’accordo con Deianira e hanno criticato Beatrice Valli. E l’influencer ha dato dell’ipocrita e della falsa a Beatrice Valli.

Guerra tra influencer fuori da Uomini e Donne

Da parte dell’ex corteggiatrice, la quale si è spesso schierata contro il body shaming e il cyberbullismo, condividere il meme con la De Girolamo è stata una caduta di stile.

Naturalmente, Beatrice Valli si è difesa in ogni modo, ridimensionando quanto successo. Tuttavia, visto il suo ruolo di giovane mamma, oltre che di personaggio seguito da milioni di persone, soprattutto ragazze, il suo gesto non è andato giù a molti.