Enzo Capo rifiuta il confronto | Offese e insulti fuori Uomini e Donne

Uomini e Donne è appena tornato in onda e già sono nati scandali e polemiche tra alcuni personaggi. A tornare sulla bocca di tutti, questa volta, sono stati Pamela Barretta ed Enzo Capo, i quali sono tornati in studio, dopo la rottura della scorsa primavera. Da quanto si è saputo, i toni si sono alzati in studio, perché Enzo ha accusato Pamela di essere stata la causa della fine della storia con la sua nuova fidanzata Lucrezia. Tuttavia, la situazione è nuovamente cambiata e, al momento, Enzo Capo rifiuta il confronto.

Infatti, nei giorni scorsi, Enzo Capo ha deciso di tentare il tutto per tutto e, fuori da Uomini e Donne ha ottenuto il perdono da Lucrezia. A quel punto, sia Pamela Barretta, sia Amedeo Venza hanno dichiarato che, secondo loro, si è trattato solo di una messa in scena per ottenere visibilità. Pamela si è detta convinta che Enzo e Lucrezia non si fossero mai lasciati, ma fossero complici in un inganno a Uomini e Donne.

Enzo Capo rifiuta di rispondere a Pamela

A quel punto Enzo Capo è letteralmente esploso, scagliandosi contro Pamela Barretta e accusandola, addirittura di avergli messo le mani addosso durante una vecchia puntata di Uomini e Donne. Le immagini, tuttavia, non sarebbero mai andate in onda durante l’emergenza sanitaria, per via del contatto fisico e degli insulti che ci sarebbero stati.

Il botta e risposta tra Pamela ed Enzo sta continuando sui social anche adesso, ma, al momento, Enzo Capo rifiuta il confronto perchè disgustato dagli insulti di Pamela.

Discussioni troppo accese a Uomini e Donne

“Se l’offesa proviene dal fango non macchia, scivola,” ha scritto Enzo in un post su Instagram. Ciò in risposta a diverse storie di Pamela nelle quali la dama critica aspramente Enzo, accusando, sia lui, sia la sua fidanzata Lucrezia, di essere finti e rifatti dalla testa ai piedi. Insomma, continuando di questo passo, sia Enzo Capo, sia Pamela Barretta hanno minacciato di adire le vie legali.

Del resto, non è la prima volta che l’ex dama di Uomini e Donne fa questa mossa nei confronti di Enzo Capo. Ma, questa volta, anche l’ex cavaliere sembra deciso a non lasciare correre e ad andare fino in fondo. Cosa succederà, fuori da Uomini e Donne?