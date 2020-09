Maria De Filippi angelo custode | Salvagente sicuro per Stefano De Martino

Non sembra essere un periodo semplice per Stefano De Martino. Il ballerino, infatti, ha recentemente rotto – di nuovo – con Bélen Rodriguez e si è ritrovato al centro dello scandalo per via del presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Tuttavia, Stefano De Martino ha un salvagente sicuro. Si tratta di Maria De Filippi, la quale per Stefano De Martino è come un “angelo custode”, visto che è stata lei stessa ad avviarlo alla Tv, grazie ad Amici.

Prima come ballerino e ora come conduttore, se Stefano De Martino è diventato un professionista poliedrico è grazie a Maria De Filippi che, in qualità di “angelo custode” d’eccezione, è stata la prima a credere in lui. Sul settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi ha detto ciò che pensa davvero di Stefano De Martino.

Maria De Filippi come un angelo custode per Stefano

“Stefano è un ragazzo particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me. Me ne ha combinate da vendere…” ha confessato la conduttrice. “Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso, quella parlata… e tu lo perdoni!”.

Insomma, nonostante tutto, Maria De Filippi ha difeso Stefano De Martino ed è stata la prima a non credere alle voci di corridoio sul flirt tra Stefano e Alessia Marcuzzi. “Alessia è buona, di una ingenuità imbarazzante,” ha spiegato Maria De Filippi, dal canto suo. Anzi, la conduttrice sembra sperare in un ricongiungimento tra Stefano De Martino e Bélen Rodriguez, non credendo affatto che Alessia Marcuzzi possa essersi messa in mezzo.

Maria su De Martino: “Me ne ha combinate da vendere…”

Del resto, la turbolenta coppia formata da Stefano e Bélen è nata proprio negli studi di Amici, grazie a Maria De Filippi. Anche se, all’epoca, Stefano era fidanzato con Emma Marrone, un’altra protetta di Maria De Filippi, si è capito immediatamente che con Bélen non era solo una scappatella. E la nascita di Santiago, oltre al matrimonio, lo hanno dimostrato.

Le molteplici rotture e i successivi ricongiungimenti tra Bélen Rodriguez e Stefano De Martino, secondo Maria De Filippi, dipendo dai caratteri sanguigni di entrambi. La loro è una storia fatta di grande passione, del resto. Ma che futuro lavorativo attende Stefano De Martino? Maria De Filippi lo prenderà di nuovo sotto la sua ala protettrice?