Pamela Barretta smaschera le bugie

Enzo Capo non si contiene e durante la puntata andata in onda poco fa si dimostra molto arrabbiato ma soprattutto sfrustrato. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è stato ospitato da Maria De Filippi per la prima registrazione della nuova edizione andata in onda poco fa.

L’ex cavaliere del parterre maschile del talk show infatti, è tornato per raccontare quello che durante questa estate è successo a causa di Pamela Barretta. Second Enzo infatti, la sua ex compagna nonché ex dama del parterre femminile, si è messa in mezzo alla sua conoscenza con Lucrezia, conosciuta questa estate. Cosa è realmente successo e quali sono state le parole dette durante la puntata?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Pamela Barretta smaschera Enzo

L’ex cavaliere di Uomini e Donne non si contiene e al centro dello studio si scaglia contro la sua ex compagna per aver contattato, a suo dire, Lucrezia per lanciare accuse nei suoi confronti. Secondo Enzo Capo infatti, Pamela avrebbe affermato alcune bugie per farli lasciare, ottenendo così la sua vendetta.

Al centro dello studio, Maria De Filippi cerca di capire cosa è realmente successo sperando di riuscire a calmare le acque trovando un punto d’incontro. Pamela Barretta infatti, una volta entrata in studio ha affermato che Enzo ha mentito sulla sua presunta situazione sentimentale, confessando che la stessa fidanzata dell’ex cavaliere abbia fatto anche il provino per Uomini e Donne a Luglio.

Enzo Capo non si contiene

La Ex dama al centro dello studio ha spiegato di non aver voglia di avere un faccia a faccia con lui, decidendo di abbandonare il programma se lui decida di entrare. Capo entrato in studio, si è mostrato molto arrabbiato ma soprattutto deluso dalle manie di “persecuzione” che Pamela ha nei suoi confronti.

Enzo Capo ha spiegato di essere completamente single, confessando che la storia con Lucrezia è finita proprio a causa di Pamela e dei suoi profili fake che ha creato per farli lasciare. La discussione per l’ennesima volta è finita a metà senza un chiarimento ma soprattutto senza una chiusura definitiva.