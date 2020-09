Pigri o sportivi? Ecco come sono i 12 segni zodiacali

Tra il dire e il fare c’è di mezzo… la capacità di alzarsi dalla poltrona e praticare attività sportiva. Ma alcuni proprio non ce la fanno. La pigrizia è un tutt’uno con diversi segni zodiacali, mentre altri sono decisamente più disciplinati e attenti alla dieta. Vediamo cosa dice l’astrologia su questo aspetto.

1)Ariete

Decisamente sportivo. Ama apparire in grande forma, ha il culto della propria immagine, pertanto se ne occupa con grande scrupolo. Va in palestra, viene seguito da un personal trainer, sta attento al tono muscolare e cerca di curare la propria alimentazione anche se, talvolta, le uscite con gli amici si rivelano deleterie.

2)Toro

Assolutamente sportivo. Tra pesi, mountain bike, attività in acqua, il toro ama mantenersi in gran forma. Talvolta pratica anche sport estremi, per il gusto di sfidare sé stesso e i propri limiti. Ama molto la natura, pertanto predilige un’alimentazione basata proprio su cibi genuini e nutrienti.

3)Gemelli

Altro segno che ama lo sport e lo pratica assiduamente senza mai venir meno al proprio appuntamento in palestra o sulla tavola da surf o con la maratona. Fa mille cose, ama la vita all’aria aperta e cura molto la tenuta dei muscoli e la resistenza agli sforzi. Alimentazione naturale, senza cibi spazzatura.

4)Cancro

È il segno della pigrizia. Potendo starebbe a letto tutto il tempo, in compagnia magari. In alternativa va bene anche la poltrona. Non è che non si impegni nella vita, anzi. Ma predilige le professioni da svolgere a casa, avendo tutte le comodità a disposizione. Quando è giù di morale, si consola con i dolci. E il suo fisico ne risente.

5)Leone

Non è un amante di palestre e allenamenti. Lavora molto, non ha tanto tempo da dedicare ad attività collaterali, inoltre il suo tempo libero è dedicato alle iniziative cui si dedica con la compagnia di amici. Cerca di non esagerare con i grassi, ma, in genere, è poco attento alla dieta.

6)Vergine

Non ama lo sport. Si concede, questo sì, lunghe passeggiate in campagna o giornate di relax al mare, uno dei suoi pochi svaghi, ma non chiedete al segno di fare corse, sollevamento pesi o altro. Si concede, però, spesso, qualche serata di liscio. E chi l’ha detto che il ballo non sia un allenamento?

7)Bilancia

Segno piuttosto pigro, non ama lo sport e non lo pratica. Anzi, indulge spesso nei piaceri della tavola. Cura certamente molto l’aspetto fisico ed estetico ma non è un amante delle palestre. Se avesse tempo, si alzerebbe tardi la mattina e si dedicherebbe a trattamenti di bellezza.

8)Scorpione

Frequenta assiduamente la palestra e segue un programma intensivo. Nello sport il segno riversa tutte le sue pulsioni negative. È una valvola di sfogo, nonché un modo salutare per smaltire le sue frustrazioni, anche di tipo sentimentale. Ama mangiare bene. E ama il buon vino.

9)Sagittario

Di sicuro ama la buona tavola, a base di pesce, soprattutto, salvo poi farsi venire gli scrupoli per via delle maniglie dell’amore. E allora si dà alla cyclette, in casa, mentre guarda un film. Del resto, un segno globe trotter come questo non può permettersi di essere fuori forma.

10)Acquario

Non è certamente tipo da palestra. Si annoia e non sarebbe costante. Inizia diverse attività, che però non segue fino in fondo. È piuttosto pigro e gli piace mangiare bene. Unico sport che si concede è la passeggiata fino al lavoro a piedi, esercizio salutare quotidiano. La mente gli suggerirebbe di prendere l’autobus o la macchina, ma i jeans stretti gli suggeriscono, invece, di fare un po’ di movimento.

11)Capricorno

Non ama sport e palestre. Preso com’è dal lavoro, non ha tempo per altre distrazioni. Gli unici movimenti sono quelli che derivano dalla sua attività professionale. È però molto attento al cibo, spesso segue anche regimi alimentari alternativi come quello vegetariano, per rispetto della natura e dei suoi delicati equilibri.

12)Pesci

Il suo problema non è tanto lo sport, che comunque pratica poco, ma l’alimentazione: ama mangiare. È decisamente una buona forchetta, oltre che un ottimo cuoco, e il suo fisico ne risente. Talvolta è il medico a costringerlo a fare dieta e a praticare almeno una attività fisica leggera come lunghe camminate a passo veloce.

Immagine pixabay