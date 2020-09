Questi segni non hanno paura della solitudine

Ci sono dei segni zodiacali che non hanno paura di restare da soli. Anzi, talvolta cercano la solitudine per poter raccogliere i pensieri e lavorare meglio su se stessi e sui propri obiettivi.

In genere si dice che l’uomo non è fatto per stare da solo. Ma c’è anche chi sostiene, invece, che imparare a stare da soli sia una prerogativa necessaria a stare bene con gli altri. Vediamo ora quali segni non hanno paura di stare da soli.

1)Ariete

Non teme la solitudine. Se c’è un partner tanto meglio, ha molto da condividere e trasmettere. Se non c’è nessuno accanto a lui sa perfettamente adattarsi alla situazione. Da questo punto di vista è un guerriero, che non ha paura di nulla e di nessuno, tanto meno delle sfide che la vita gli pone davanti. Se, ad esempio, un partner lo lascia di punto in bianco, il segno soffre tantissimo ma non cerca l’altro. L’ariete va avanti, talvolta, sostenuto solo dal suo orgoglio.

2)Capricorno

È un solitario. Dedito al lavoro, alla professione, al raggiungimento dei suoi obiettivi di carriera non cerca un partner, né gli amici. Non ha paura di restare da solo, anzi. Data la tradizionale e proverbiale rigidità del segno, ha problemi nel rapporto con gli altri. Diventa ipergeloso e iperprotettivo in compagnia di un partner, non sa gestire bene le sue emozioni. Pertanto la solitudine è la dimensione naturale del capricorno. Solo che, in un circolo vizioso, più resta da solo, più il suo carattere diventa chiuso.

3)Vergine

È un segno che non disdegna la compagnia degli amici, ma se sta da solo non è un problema. Anzi, ne approfitta per concentrarsi sul suo amato lavoro. Viaggia da solo, se necessario, si diverte anche da solo, all’occorrenza. Non riesce a gestire al meglio i rapporti sentimentali, le emozioni lo mettono sempre un po’ sul chi va là. Inoltre ha molta ansia. Pertanto, talvolta preferisce stare da solo. Per non rischiare di rimanere ferito e soffrire.

4)Sagittario

Il segno ama l’amore in tutte le sue manifestazioni. È un segno dagli alti ideali e non ha paura di affrontare anche battaglie importanti per difenderlo. Ma ha anche bisogno di qualcuno al suo fianco che non abbia paura di osare. Non ama le persone prive di coraggio e se qualcuno non riesce a stare dietro al segno allora preferisce restare da solo. Sa farsi benissimo compagnia anche da solo. I suoi viaggi sono affrontati quasi sempre in maniera solitaria, pertanto, per il sagittario, la solitudine non è affatto una novità.

5)Toro

Il segno ama la compagnia, si diverte a stare con gli amici e gli piace il sesso. Inoltre, nel rapporto di coppia apprezza molto lo spirito di collaborazione. Tuttavia, dovendo stare da solo, non ha paura. Ed è per questo che, a ragione, è inserito nella classifica. Potrebbe persino dormire da solo sotto le stelle in piena campagna. È forte e attrezzato psicologicamente ad affrontare la situazione, nonostante talvolta appaia fragile. È abbastanza flessibile e con i piedi per terra da sapersi adattare.

Immagine pixabay