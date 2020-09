Ricetta broccoli gratinati: ingredienti, preparazione e consigli

I broccoli non sono di certo gli ortaggi più amati, specialmente dai bambini, ma fanno molto bene, sono ricchi di proprietà benefiche. Inoltre, sono molto versatili, infatti si adattano bene a molte ricette, come primi, contorni, antipasti, noi oggi vi proponiamo una versione molto golosa di questi ortaggi, i broccoli gratinati, sicuramente preparati in questo modo non sono molto dietetici, ma ogni tanto un piccolo strappo lo si può fare.

Broccoli gratinati – Ingredienti

Broccoli 600 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 25 g

Pepe nero q.b.

Per la besciamella:

Latte 500 g

Farina 00 40 g

Burro 50 g

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Broccoli gratinati – Preparazione

Per realizzare i broccoli gratinati per prima cosa separate le cimette dei broccoli dal gambo, sciacquatele sotto l’acqua corrente, quindi portate al bollore un tegame colmo di acqua e sbollentate le cimette per 3-4 minuti. Poi scolateli e poneteli all’interno di una ciotola colma di acqua e ghiaccio. Così da farli raffreddare mantenendo vivo il loro colore.

Intanto preparate la besciamella: mettete sul fuoco una pentola con il latte e portate a bollore. A parte, in un altro pentolino, fate sciogliere il burro a fuoco molto dolce.

Una volta che il burro si sarà sciolto, versate la farina a pioggia, mescolando la con la frusta per non formare grumi.

Aromatizzate il latte caldo con la noce moscata grattugiata e un pizzico di sale, una volta che il burro si sarà sciolto, versate una piccola parte di latte così da stemperare il composto con la frusta poi versate anche il resto.

Proseguite la cottura a fuoco moderato per 5-6 minuti mescolando con la frusta fino a ottenere una salsa densa.

Ora scolate i broccoli dall’acqua ghiacciata, prendete una pirofila da forno, distribuite sul fondo uno strato di besciamella. Quindi adagiate i broccoli scolati e ricopriteli con la restante besciamella, spolverizzate la superficie con il Parmigiano grattugiato e il pepe nero, gratinate in forno a 200° per 20 minuti fino a quando non si formerà una crosticina dorata in superficie, i vostri broccoli gratinati sono pronti.

Broccoli gratinati – Consigli utili

Conservate i broccoli gratinati in frigorifero per 2-3 giorni. E’ possibile congelarli.

Per chi ama le note croccanti basterà distribuire sulla superficie della teglia un pò di pangrattato prima della cottura.

Per una versione senza lattosio, sostituite il latte vaccino con del latte senza lattosio, e il burro con il burro senza lattosio.