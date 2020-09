Ricetta paccheri fritti vegetariani: ingredienti, preparazione e consigli

Ottimi come finger food durante un buffet o un aperitivo, i paccheri fritti vegetariani sono molto semplici da preparare, ma gustosissimi e di grande effetto, croccanti fuori e cremosi all’interno. Le dimensioni dei paccheri rendono questa tipologia di pasta adatta ad accogliere una farcitura che può essere a base di carne, di pesce oppure vegetariana, come in questo caso.

Paccheri fritti vegetariani – Ingredienti

Ingredienti per 12 paccheri.

Paccheri 12

Mozzarella di bufala 100 g

Ricotta di bufala 200 g

Pecorino (da grattugiare) 50 g

Latte 40 g

Basilico q.b.

Sale fino q.b.

Per la salsa di pomodoro:

Passata di pomodoro 250 g

Scalogno 5 g

Olio extravergine d’oliva 10 g

Acqua 20 g

Basilico q.b.

Sale fino q.b.

Per impanare:

Uova 2

Latte intero 1 cucchiaio

Pangrattato 100 g

Sale fino q.b.

Per friggere:

Olio di semi 1 litro

Paccheri fritti vegetariani – Preparazione

Per preparare i paccheri fritti vegetariani iniziate dalla preparazione del sugo. Tritate finemente lo scalogno e fatelo appassire insieme ad un filo d’olio sul fuoco moderato, aggiungete la passata di pomodoro, l’acqua, mescolate e lasciate cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti.

Nel frattempo dedicatevi alla preparazione del ripieno. Tritate finemente la mozzarella e unitela alla ricotta in una ciotola. Aggiungete anche il sale, il pepe e il pecorino grattugiato.

Tritate grossolanamente il basilico e aggiungetelo al composto di ricotta, unite il latte e lavorate bene il composto con un cucchiaio per amalgamare tutti gli ingredienti.

Cuocete i paccheri in abbondante acqua bollente, salata a piacere, e scolateli 5 minuti prima del termine della cottura. Una volta scolati, posizionateli su un canovaccio pulito e lasciateli asciugare.

Nel frattempo trasferite il composto di ricotta in un sac-a-poche e utilizzatelo per riempire i vostri paccheri. Una volta terminato di riempire tutti i paccheri dedicatevi alla preparazione della panatura. Sbattete le uova in una ciotolina.

Aggiungete il sale, il latte e sbattere nuovamente. A questo punto ripassate ogni pacchero ripieno prima nell’uovo e poi nel pangrattato.

Ripetete l’operazione, facendo quindi una doppia panatura, ripassando ogni pacchero prima nell’uovo e poi nel pangrattato. Continuate in questo modo fino a terminare tutti i paccheri e riponeteli su un vassoio.

Mettete un pentolino sul fuoco e scaldate l’olio di semi. Quando l’olio avrà raggiunto la giusta temperatura tuffate un paio di paccheri per volta.

Lasciateli friggere per un paio di minuti finché non saranno ben dorati. Scolateli dall’olio in eccesso e posizionateli su della carta assorbente. Servite i vostri paccheri fritti ben caldi posizionandoli in un bicchierino con un fondo di salsa di pomodoro e una foglia di basilico.

Paccheri fritti vegetariani – Consigli utili

Consumate i vostri paccheri fritti appena pronti, ancora caldi, in modo che risultino molto croccanti. Come detto precedentemente potete variare il ripieno dei vostri paccheri a seconda dei gusti, ad esempio potete aggiungerci del prosciutto cotto, dello speck, della salsiccia, dei funghi, altre verdure, insomma, date libero sfogo alla vostra fantasia.