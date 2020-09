Roberta Di Padua cambia strategia | Rinascita programmata a Uomini e Donne

Uomini e Donne è appena iniziato, ma ci sono già moltissime novità. Innanzitutto lo studio è completamente rinnovato, anche per rispondere a tutte le necessità di distanziamento imposte dal Covid-19. Ma, prima di tutto, i due troni, over e classico, sono stati uniti. Tutti i protagonisti saranno presenti in un’unica puntata e, grazie a questo, molte dinamiche sono destinate a cambiare. Tra le dame già presenti a trono over, Roberta Di Padua cambia la sua strategia per trovare l’amore.

Già dalle prime indiscrezioni circolate, si è saputo subito che Roberta Di Padua ha preso con grande entusiasmo le novità a Uomini e Donne. Infatti, la dama avrebbe dichiarato di essere propensa a frequentare anche ragazzi più giovani di lei, perché l’amore non ha età. Quest’anno, Roberta Di Padua cambia decisamente strategia e sembra decisa ad ottenere ciò che più desidera a Uomini e Donne.

Roberta Di Padua nuova strategia

A lasciarlo intuire è stata la stessa dama, attraverso un post pubblicato poco fa su Instagram. Roberta appare in spiaggia, pronta a godersi gli ultimi scampoli d’estate, ma già proiettata verso i suoi progetti di rinascita, anche a Uomini e Donne. “La vita è un quadro bianco da dipingere con i colori delle scelte di ogni giorno”. Con queste parole, la dama sta manifestando tutta la sua grinta e determinazione. Roberta ha le idee chiare su ciò che vorrebbe per il suo futuro.

Tuttavia la dama di Cassino è reduce da una stagione non molto positiva e, sicuramente, vuole iniziare questo nuovo percorso a Uomini e Donne in modo differente. La dama si è fatta subito notare per aver chiesto a Davide Blanda di restare a Uomini e Donne. Davide era uscito sconfitto dal sondaggio per la scelta dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Tuttavia, Roberta si è mostrata interessata a lui, il quale ha scelto di rimanere.

Progetti esplosivi a Uomini e Donne

Ancora non sappiamo se Davide Blanda manterrà fede a questa decisione e, magari, deciderà di dare una possibilità a Roberta Di Padua. Ma, anche da quanto si è appreso dalle prime indiscrezioni, è evidente che Roberta avrà un comportamento del tutto nuovo a Uomini e Donne.

La dama di Cassino ha voglia di riscatto e di rinascita, proprio perché, ormai da diverso tempo, nessun cavaliere è più riuscito a farle battere il cuore a Uomini e Donne. Cosa succederà nelle prossime puntate che andranno in onda in questi giorni?