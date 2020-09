Una pace fiscale per salvare il portafoglio

In un periodo non certo facile come questo, stare in pace è la base necessaria per poter vivere meglio. Soprattutto, è importante non avere problemi con lo stato Italiano per tutta una serie di motivi di facile comprensione, ed è proprio per questo che dobbiamo avere una pace fiscale, termine che sta sempre più entrando in voga nel vocabolario dell’economia italiana.

La pace fiscale non è il condono

Intanto, chiariamo e sfatiamo questa sorta di leggenda metropolitana, con la pace fiscale che assume toni ben diversi rispetto al condono. La pace fiscale consente ai contribuenti di mettersi nelle condizioni di regolarizzarsi nei confronti del Fisco italiano, versando le dovute imposte senza necessariamente applicare interessi e moratorie.

Dunque, bisogna pagare tutto ma con diciamo una maggiore dilatazione dei tempi. Il condono, invece, ha rappresentato in Italia praticamente una sorta di “colpo di spugna”, permettendo a molti (spesso a chi era nelle condizioni di pagare senza problemi) di dare una sorta di accontentino rispetto alla quantità accumulata.

Senza dubbio, la pace fiscale è una misura più democratica, che può essere utile per ogni fascia di reddito economico. Il condono, invece, era una presa in giro verso le fasce più deboli economicamente, in quanto le fasce ricche pagavano una barzelletta rispetto ai dieci o vent’anni di accumulo. Non a caso era stata voluta da un governo in cui a governare erano gli abbienti…

Rinnovamenti e proposte della pace fiscale

La pace fiscale sta diventando una misura sempre più flessibile. Soprattutto dopo questo “tragico” 2020 non è facile per lo stato italiano rientrare di quanto dovuto. Per una volta, forse realmente per l’unica volta, si è in una condizione di post crisi dove mancano oggettivamente gli elementi per risalire. Proprio per questo, sono ancora in corso misure e accorgimenti per cercare di aiutare i contribuenti e le famiglie.

Previsioni per il futuro

Non è facile fare previsioni per i prossimi mesi, ma probabilmente saranno molto più duri di questi. Il probabile sblocco dei licenziamenti e la chiusura di molte attività commerciali potrebbero ancor di più mettere in ginocchio l’Italia. Quindi sul meccanismo della pace fiscale grava un ulteriore compito, ovvero quello di ammodernarsi e cercare di essere il più flessibile possibile. E tutto questo non è molto facile da applicare, in quanto da una parte ci stanno i problemi di ogni contribuente, dall’altra quella di uno Stato che deve rientrare necessariamente delle gabelle e delle imposte. Sarà su questo tema uno dei cardini di svolta dell’Italia: se la pace fiscale trova una quadra definitiva, ci possono essere sane ripartenze future.