Android 11 sta per arrivare, ecco la prima lista dei dispositivi supportati

Come rivelato da diverse fonti molto vicine all’ambiente Android, sembrerebbe finalmente pronta la release finale, ossia quella stabile della prima versione di Android 11, che appare quindi pronta a sbarcare su buona parte dei dispositivi compatibili con il sistema operativo di Google.

Release pronta

La casa di Redmond ha reso già disponibile al download la nuova versione del sistema operativo per una cerchia, non ancora particolarmente grande, di dispositivi compatibili, come specificato dal blog ufficiale di Google, dove è possibile scaricare l’aggiornamento sia via OTA sia tramite il download delle immagini da installare sul proprio smartphone.

Nella prima lista è possibile riscontrare oltre la prevedibile presenza dei dispositivi di casa Google, ossia i Pixel, anche smartphone prodotti da altre aziende:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui