Anticipazioni Una vita – 10 settembre – Cinta si dichiara

Una vita ritorna con una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 del 10 settembre 2020. La soap spagnola continua ad accendere i riflettori sulla travagliata storia d’amore di Cinta ed Emilio.

Dopo averla vista a lungo al fianco di Rafael, sembra proprio che la ragazza abbia preso una decisione. Le anticipazioni di Una vita infatti ci rivelano che Cinta troverà il coraggio di confessare a Rafael di essere innamorata di un altro. Ovvero di Emilio.

Anticipazioni Una vita – Puntata 10 settembre

Questa settimana ci siamo occupati più volte delle storie d’amore che interessano gli abitanti di Acacias. Mentre Liberto ha deciso di lasciare Rosina, altri due protagonisti della soap sono sul punto di dividere le loro strade. La trama di Una vita ci rivela infatti che Cinta rivelerà a Rafael di essere innamorata di Emilio. Questo farà saltare la sua partenza per la tournée, prevista a giorni. Nel frattempo, Felipe continua ad avvicinarsi sempre di più a Marcia, la domestica che ha accolto in casa sua di recente e con cui ha instaurato un feeling piuttosto particolare. L’avvocato chiederà alla ragazza di accompagnarlo ad un evento organizzato dall’ambasciata brasiliana. Prima che Rafael e Cinta partano per il tour, la ragazza decide di alleggerirsi il cuore e dirgli la verità riguardo ai suoi sentimenti. Antonito infatti ha letto il diario diEmilio e ha scoperto che èinnamorato della ragazza. Solo che quando ha assistito al bacio fra i due, ha deciso di farsi da parte.

Consapevole dell’errore, Antonito riferisce tutto a Cinta e provoca la sua rottura con Rafael. Dopo aver scoperto che anche Emilio la ama, la Dominguez deciderà di correre da lui per rivelargli il suo amore. Il bacio sarà immediato, anche se non sappiamo ancora come Bellita e José accoglieranno la notizia. Le anticipazioni di Una vita ci svelano anche che pure Marcia sta iniziando a nutrire dei sentimenti per Felipe. Anche se la domestica è in realtà una spia inviata da Ursula e al soldo del perfido Alfredo.