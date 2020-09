Borsa Milano: chiusura oggi 9 settembre in positivo

Oggi Piazza Affari ha chiuso in ampio territorio positivo. La Borsa Milano termina la seduta in progresso dei 2,02%. Attesa per la riunione della Bce di domani. Il petrolio torna alla soglia di 40 dollari dopo i minimi da metà giugno.

Borsa Milano oggi: brulla Stmicroelectron e Diasorin

A Piazza Affari chiudono in progresso Stmicroelectron (+7%) e Diasorin (+5,5%) oltre a Inwit (+5,7%) che beneficia delle nuove scommesse del mercato su una possibile aggregazione tra Ei Towers e Rai Way. Bene anche Snam Rete Gas (+3,4%) con la prospettiva che al settore possano essere oltre 4 miliardi derivanti dal Recovery Fund. Debole invece il settore auto e Leonardo – Finmeccanica (-1,4%).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Mediaset alla fine chiude in rialzo del 2% ma aveva aperto in forte ribasso a causa dell’annuncio di una semestrale in perdita di 19 milioni. Tra le big spunto rialzista anche per Enel (+2,38% a 7,65 euro). La multinazionale dell’energia ha annunciato il riacquisto di obbligazioni ibride per un nominale complessivo di 250 milioni di sterline. Sull’andamento odierno della Borsa di Milano spicca anche Inwit a +5,75%. Tra le banche Unicredit segna +3,23%. Si è fermata invece a +1,6% Intesa Sanpaolo che come gruppo ad agosto ha primeggiato nella raccolta di risparmio gestito con 1.051,4 milioni di euro grazie al contributo di Eurizon con 491,8 milioni di euro e Fideuram Investimenti con 559,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda il mercato dei cambi l’euro vale 1,181 dollari (dagli 1,1790 della chiusura di ieri). Il dollaro vale anche 106,2 yen (105,97) mentre il rapporto euro/yen è a 125,51 (125,20).

Borse europee

Consolidano il rimbalzo anche le borse europee, spinto anche dall’andamento positivo di Wall Street. Oltre alla Borsa di Milano che chiude in progresso del 2,02%, anche Francoforte segna un guadagno di 2,04%. Londra +1,39% e Parigi 1,4%.

Wall Street

Positiva la riapertura degli scambi di Wall Street: il Nasdaq sale del 2,3% (dopo il -10% delle ultime tre giornate) il Dow dell’1,6% e lo S&P500 dell’1,5%. A guidare i rialzi sono stati quindi due dei titoli che hanno maggiormente sofferto negli ultimi giorni. Tesla, che ieri ha registrato il peggior calo giornaliero con un -21% e Apple, che ieri aveva segnato -6% tornando sotto una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari.

Il prezzo del petrolio rimbalza

Recupera il greggio dopo il crollo di ieri con il Wti a 37,6 dollari (+2,2%). I timori degli investitori globali erano inizialmente dovuti allo stop alla sperimentazione sul vaccino da parte di AstraZeneca. Il prezzo del petrolio ha però poi recuperato, riportando il barile di Brent sopra i 40 dollari spinto dall’ottimismo degli scambi nel Vecchio continente e dalla partenza positiva di Wall Street.