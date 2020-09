Calciomercato Atalanta – Affari e trattative 9 settembre

By

Affari e trattative in corso calciomercato Atalanta – Altro colpo messo a segno nelle utlime ore dalla dirigenza nerazzurra.

Piccini è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Il giovane esterno italiano, classe 92, è un nuovo giocatore nerazzurro pronto a sostituire Castagne andato al Leicester.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

In una trattativa lampo i nerazzurri portano Piccini in Italia con un prestito con diritto di riscatto e mettono a disposizione di mister Gasperini un giocatore in alternativa ad Hateboer sulla fascia destra.

Continua l’assalto arabo per il Papu Gomez