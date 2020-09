Calciomercato Benevento – Affari e trattative 9 settembre

Non intende fermarsi il Benevento in fatto di acquisti, dopo gli ultimi arrivi di Caprari e Lapadula, intende rinforzare anche altre zone del campo oltre all’attacco che appare già rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione

Rinforzo a centrocampo

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, rivela che è conclusa la trattativa per l’arrivo di Bryan Dabo, centrocampista 28enne di proprietà della Fiorentina ma all’ultima stagione in prestito alla Spal. Nell’operazione è incluso anche il passaggio del giovane terzino Gentile.

Trattativa per Iago Falque

Nel frattempo il DS Pasquale Foggia ha chiesto la disponibilità al Torino per il trasferimento di Iago Falque, ritornato in granata dopo l’annata al Genoa ma che non è considerato incedibile. La trattativa è in corso in queste ore e ci sono buone probabilità di una riuscita: andrebbe teoricamente a completare un tridente di tutto rispetto per una neopromossa, assieme ai neoacquisti Caprari e Lapadula.