Calciomercato Bologna – Affari e trattative 9 settembre

Il calciomercato Bologna sta per vedere la luce per quanto riguarda il terzino sinistro, è infatti tutto definito per l’arrivo di Hickey, che oggi dovrebbe essere in città.

Fatta per Hickey

Aaron Hickey saluta l’Heart of Midlothian e si appresta a cominciare una nuova avventura in Italia, con la maglia del Bologna. Il terzino scozzese classe 2002 ha scritto su Instagram un messaggio riservato ai tifosi e alla società in cui è cresciuto: “Dopo quattro meravigliosi anni, voglio dire un grande grazie alla mia famiglia e agli amici, a tutti i giocatori, lo staff e i tifosi che mi hanno supportato per tutto questo tempo. Auguro il meglio agli Heart per la prossima stagione”.

Lo Spezia si fa avanti per Santander

Spezia al lavoro per rivoluzione la sua squadra in vista del primo campionato di Serie A. Il ds Mauro Meluso è alla ricerca anche di un centravanti titolare per la prossima stagione e tra gli obiettivi c’è anche Federico Santander, calciatore in uscita dal Bologna. La società felsinea è pronta ad intavolare una trattativa, ma non prima dell’arrivo di una prima punta alla corte di Mihajlovic, che aspetta con ansia un attaccante capace di andare senza troppi patemi d’animo in doppia cifra. Quindi il discorso con lo Spezia è al momento rinviato.