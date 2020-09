Calciomercato Inter – Affari e trattative 9 settembre

Il calciomercato Inter vede finalmente l’annuncio di Kolarov, mentre si attende ancora la risoluzione del contratto di Vidal con il Barcellona, ma il futuro sarà ancora di Lautaro.

Kolarov ufficiale e primo allenamento

Aleksandar Kolarov è da ieri un nuovo calciatore dell’Inter. Il serbo è stato prelevato dalla Roma per 1,5 milioni di euro più bonus e firma un contratto annuale con opzione per un altro anno. Ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Antonio Conte, adesso sarà importante capire se il tecnico vorrà impiegarlo come esterno di sinistra o come centrale difensivo.

Slitta ancora Vidal

E’ trascorso un altro giorno e Arturo Vidal non ha ancora trovato l’accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto. I blaugrana vogliono che il cileno rinunci del tutto alla buonuscita, mentre il centrocampista vorrebbe comunque essere riconosciuto un premio in denaro. L’Inter spera che il prima possibile tutto venga risolto tra le parti avendo già l’accordo con il centrocampista, che Conte aspetta in ritiro.

Il futuro è di Lautaro: pronto il rinnovo

Lautaro non andrà al Barcellona ed è ormai chiaro e l’Inter ha deciso di prolungare il contratto al Toro argentino, mettendo sul piatto un ingaggio di 6 milioni a stagione fino al 2025, un’offerta che l’attaccante è propenso a non lasciarsi sfuggire.

Joao Mario e Dalbert al Betis?

L’Inter sta cercando di piazzare gli esuberi e il Betis Siviglia è interessato a Joao Mario e Dalbert. Per Dalbert c’è l’intoppo passaporto, perchè gli andalusi non vorrebbero occupare quella casella con il brasiliano, mentre Joao Mario è stato richiesto esplicitamente dal tecnico Pellegrini e questo facilita la trattativa, anche se i nerazzurri sperano di chiudere la doppia operazione.