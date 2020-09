Calciomercato Juventus – Affari e trattative 9 settembre. Giorni di stallo in casa Juventus in attesa che si sblocchi la situazione delle punte. Suarez e Higuain devono entrambi rescindere e non sono operazioni semplici da portare a termine. Qualcuno nell’ambiente già parla di “errore” nell’acquisto di McKennie, che ha bloccato lo slot extracomunitari che avrebbe potuto già essere di Suarez. Ma il problema è più nel monte ingaggi che nelle pratiche burocratiche: l’uruguaiano non arriverà senza la certezza dell’addio del Pipita.

Calciomercato Juventus – Affari e trattative 9 settembre

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Sono giorni complicati per Luìs Suarez: l’attaccante uruguaiano sa di essere fuori dai piani tecnici del Barcelona e di essersi promesso alla Juventus, ma nonostante questo ha dovuto tornare ad allenarsi con la squadra blaugrana, e non senza polemiche. Il Barcelona si è già tutelando mettendo occhi e mani su Memphis Depay, ma la situazione al Camp Nou è di quelle difficilmente decifrabili. In Italia i quotidiani sportivi parlano di corsa ancora aperta anche per Dzeko, Morata e Milik, ma dalla Spagna ribadiscono invece che si tratta ormai di attendere il tempo burocratico necessario per le pratiche del passaporto comunitario e della rescissione col Barça, che finirà per avere un indennizzo come avvenuto con Rakitic.

Resta basilare per la Juventus la propria rescissione con Gonzalo Higuain. Il Pipita avrebbe l’accordo per il suo prossimo contratto con l’Inter Miami di David Beckham, ma il problema resta il suo anno di contratto da 7.5 milioni di Euro con la Juventus. Nei giorni scorsi è sbarcato a Torino il fratello Nicolas, ma la soluzione non è stata ancora trovata. Il piano B della Juventus al momento dovrebbe essere sempre costituito dal tentativo di scambiare Douglas Costa con l’Atletico Madrid per arrivare ad Alvaro Morata. Una operazione che però in Spagna viene considerata quasi impossibile perché Simeone non può cedere la punta, anzi deve trovare un altro attaccante da inserire in rosa.