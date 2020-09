By

Suarez alla Juventus – La telenovela “Futuro attaccante Juventus” tiene banco sulle pagine dedicate al calciomercato 2020. Tante opzioni per il ruolo di prima punta nel reparto avanzato dei bianconeri, ma poche soluzioni in via di definizione. Una delle piste più calde sembra essere quella che portava a Luis Suarez, ma l’attaccante del Barcellona sembra allontanare le ipotesi di trasferimento.

L’attaccante del Barcellona ha infatti postato su Instagram una sua immagine sorridente mentre si allena con il club blaugrana, accompagnandola con una frase che non può che spaventare i tifosi bianconeri: “Mentre girano FAKE NEWS. Io:”.

Un’immagine che si presta a tantissime interpretazioni: Suarez alla Juventus è una trattativa mai veramente nata oppure la foto è in riferimento alle voci che arrivano dalla Catalogna secondo cui il numero 9 uruguayano stia forzando per avere una buonuscita dal Barcellona prima di accettare la Juventus? Difficile dirlo, la storia Instagram è molto enigmatica, ma secondo alcuni le parole dell’attaccante non erano rivolte alla Juventus.

Staremo a vedere. Nei prossimi giorni sicuramente, con l’avvicinarsi del campionato, arriveranno notizie più precise anche dal club catalano che potrebbe ufficialmente togliere dal mercato il suo bomber oppure agevolarne il trasferimento in Serie A, alla Juventus, riconoscendogli una lauta buonuscita.