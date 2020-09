Calciomercato Milan – Affari e trattative 9 settembre – È il giorno di Tonali

Calciomercato Milan – Affari e trattative 9 settembre. In casa rossonera è il giorno di Tonali: visite mediche e firma previste oggi per il centrocampista proveniente dal Brescia e preso con un prestito estremamente oneroso, da 10 milioni di Euro, con riscatto fissato a 28 milioni. In standby le altre trattative per il centrocampo: il Milan forse virerà sul difensore centrale che serve a Pioli.

Calciomercato Milan – Affari e trattative 9 settembre

Visite mediche, test fisici, idoneità sportiva. Poi la firma e l’annuncio sul nuovo contratto con il Milan: è questa la giornata da sogno che attende Sandro Tonali, che ha pernottato stanotte in un albergo in zona San Siro prima di recarsi in queste ore alla clinica della Madonnina per effettuare i test di rito. Il giocatore ieri ha chiamato Rino Gattuso per chiedergli il “permesso” di utilizzare la maglia numero 8. Il giocatore è già atteso da un certo numero di tifosi al di fuori della clinica. L’arrivo di Tonali ha messo in standby le altre trattative per il centrocampo: il Milan rallenta su Bakayoko come per gli altri. Serve anche pensare a qualche cessione – Krunic? – se si vuole ulteriormente rinforzare il reparto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Ieri intanto c’è stato un incontro tra i dirigenti rossoneri e Giuseppe Riso, procuratore tra gli altri di Marco Sportiello. L’idea del Milan è quella di prelevare l’estremo difensore dall’Atalanta per fargli fare il secondo di Donnarumma, casella al momento vuota in rosa. Ma Sportiello ha davanti una stagione da potenziale titolare, a causa del grave infortunio di Gollini, sia in campionato che in Champions League. Se l’Atalanta dimostrerà di voler fare altre scelte nel ruolo, se ne riparlerà.