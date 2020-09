Calciomercato Napoli – Affari e trattative 9 settembre

Settimana piena per il Napoli sul fronte mercato: la società partenopea è molto impegnata per ridisegnare la rosa in vista della prossima stagione avendo messo in conto dallo scorso campionato la necessità di rifondare parzialmente la rosa.

Trattativa Koulibaly – Manchester City

Come rilevato da SportItalia procede la trattativa tra Kalidou Koulibaly ed il Manchester City, la società indubbiamente più interessata ad assicurarsi le prestazioni del centrale difensivo senegalese. Il Napoli continua a chiedere 75 milioni di euro, cifra che può essere raggiunta anche con l’ausilio di bonus vari ma non quelli che offre il club di Manchester, che paiono piuttosto complicati; il nodo per la fumata bianca sembra essere proprio correlato ai bonus, qualora si riuscisse a trovare una soluzione che soddisfi De Laurentiis la fumata bianca potrebbe arrivare in pochi giorni.

Idea Nandez

Sky lancia l’indiscrezione in tarda serata, ed appare strettamente legata al futuro di Adam Ounas, calciatore rientrato in azzurro dopo l’esperienza al Bordeaux ma che difficilmente resterà a Napoli. Il Cagliari sembra interessato al calciatore algerino e il Napoli ha manifestato il proprio interesse per Nahitan Nandez, centrocampista urugagio degli isolani, sebbene si tratti solo di un interessamento. SportItalia ha tuttavia rilevato che il calciatore temporeggia sull’ipotesi Cagliari, visto che preferirebbe una nuova esperienza all’estero.

Stallo Milik-Under

Dopo qualche segnale positivo, appare nuovamente “arenata” la trattativa sull’asse Roma-Napoli per lo scambio Milik-Under che appare ancora lontano dalla conclusione a causa del mancato accordo economico e di valutazione che i rispettivi club danno ai propri tesserati. Lo stallo condiziona anche la cessione di Edin Dzeko alla Juventus.