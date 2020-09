Calciomercato Parma – Il nuovo ds Carli e l’allenatore Liverani sono impegnati a costruire il Parma del prossimo anno. tante trattative e affari in dirittura d’arrivo. Non solo entrate ma anche uscite perché i ducali lavorano anche per sfoltire la rosa.

In entrata: su Nehuen Perez sono in corso alcune riflessioni legate alla formula del prestito biennale secco che valorizzerebbe il giocatore dell’Atletico Madrid senza la possibilità di comprarlo o ottenere un corrispettivo economico in cambio. Nel frattempo, gli emiliani hanno definito gli arrivi di Bellanova e Melegoni in prestito dall’Atalanta. Molto vicino anche Ebrima Colley dei bergamaschi, sempre in prestito (fonte Sky).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Calciomercato Parma: nessuno sicuro del posto. Largo ai giovani

Fronte uscite: secondo la Gazzetta dello Sport sulla lista dei cedibili ci sono anche Inglese, Gervinho e Cornelius. Ad oggi le offerte pervenute al club per i tre giocatori sono state ritenute troppo basse e allo stato attuale la rosa è quasi fatta. Non a caso Carli e Liverani puntano su giovani che possano esplodere a Parma provando a ripetere il colpo alla Kulusevski della scorsa stagione.

Se dovesse partire uno dei tre giocatori sopra indicati il club reinvestirebbe immediatamente il budget delle loro cessioni sul mercato. La lista dei possibili sostituti dei partenti è già stata fatta, ma il prossimo Parma che nascerà punterà molto sui giovani e meno sull’esperienza per creare nel prossimo futuro una squadra competitiva non solo in Italia, ma anche in Europa.