Calciomercato Roma – Ufficiale Schick al Bayer Leverkusen

Calciomercato Roma – Si attendeva solo l’ufficialità: Patrick Schick è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen.

La Roma cede a titolo definitivo l’attaccante ceco Patrick Schick al Bayer Leverkusen per una cifra complessiva di 26,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Raggiunto un ottimo accordo economico visto che 20 dei 26 milioni che la Roma incasserà serviranno per saldare la restante parte di cartellino che la società giallorossa deve ancora versare nella casse della Sampdoria.

Comunicato Roma – Cessione Schick

AS Roma comunica che Patrik Schick si è trasferito a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. L’attaccante passa alla società tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro.

In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto.

Schick, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, ha collezionato in giallorosso 58 presenze e otto gol in totale.Nell’estate del 2019 si è trasferito in prestito al Lipsia, segnando 10 reti in 28 partite. La Società augura al calciatore ceco le migliori fortune per la sua nuova avventura in Bundesliga.