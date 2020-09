Calciomercato Serie A – Affari e trattative 9 settembre – Juve e Suarez vicini; Milan su Sportiello; Inter aspetta Vidal

Il calciomercato Serie A vive giorni decisivi per quanto riguarda il giro di attaccanti ed è tutto legato alla Juventus e Suarez, che sembrano sempre più vicini. Tanti gli affari e le trattative in corso.

Juve e Suarez vicini

Luis Suarez sempre più verso la Juventus. Il bomber è pronto per l’esame di italiano e per la Juventus è corsa contro il tempo per i documenti. Nuovi contatti con il giocatore uruguaiano che ha già l’ok da parte del Barcellona. 10 milioni netti pronti per il giocatore, resta solo da superare lo scoglio burocrazia. Il giocatore, però, si è deciso a raggiungere Cristiano Ronaldo e si è messo a disposizione del suo avvocato e della dirigenza bianconera.

Milan su Sportiello

Il Milan continua a cercare un secondo portiere da affiancare a Donnarumma nella prossima stagione. Nella giornata di ieri è arrivato in sede l’agente Giuseppe Riso per parlare con la dirigenza di Marco Sportiello, classe ’92.

Inter aspetta Vidal

L’Inter aspetta ancora Arturo Vidal. Anche la giornata di ieri è stata infruttuosa per il cileno che non ha trovato l’accordo con il Barcellona per la rescissione del contratto. Schermaglie da ambo le parti: i blaugrana non sono disposti a dare una buonuscita al calciatore, che invece tira per un riconoscimento. La situazione comunque si sbloccherà: a Milano sperano che ciò accada il prima possibile.

Atalanta vicinissima a Piccini

Cristiano Piccini vicino al passaggio all’Atalanta. L’esterno classe ’92 del Valencia già da ieri ha fatto il suo arrivo in città, a Bergamo, per poi sostenere i primi test medici. Necessari, questi ultimi, prima eventualmente di firmare il contratto con i nerazzurri.

Le altre notizie

Gonzalo Higuain e la Juventus si stanno venendo incontro per dirsi addio. Si lavora sulla buonuscita, mentre l’argentino è atteso da Matuidi all’Inter Miami in Florida.

Radja Nainggolan non sarà ceduto in prestito secco e questo allontana il Cagliari, ma il calciatore belga è convinto di poter riuscire a convincere Conte a puntare su di lui.

Luiz Felipe molto vicino al rinnovo del contratto con la Lazio. Nonostante la avances del Barcellona degli scorsi mesi, il difensore brasiliano è pronto a legarsi al club biancoceleste con un contratto di cinque anni.

Denayer è l’ultimo obiettivo del Napoli per l’eventuale sostituzione di Koulibaly. Il capitano del Lione ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare la Francia per una cifra di circa 12 milioni di euro.

Giacomo Bonaventura è già a Firenze, si aspetta solo l’annuncio ufficiale.

Le ufficialità di ieri

Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma”.

Patrik Schick lascia la Roma e si trasferisce al Bayer Leverkusen. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “AS Roma comunica che Patrik Schick si è trasferito a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. L’attaccante passa alla società tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro. In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto. Schick, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, ha collezionato in giallorosso 58 presenze e otto gol in totale. Nell’estate del 2019 si è trasferito in prestito al Lipsia, segnando 10 reti in 28 partite. La Società augura al calciatore ceco le migliori fortune per la sua nuova avventura in Bundesliga”.

L’Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno in bianconero di Fernando Forestieri.Il fantasista italoargentino è il secondo acquisto di questa campagna trasferimenti ed ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Crotone ha annunciato l’arrivo di Luca Cigarini e Andrea Rispoli.

Lo Spezia ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo del portiere Jeroen Zoet dal PSV Eindhoven. L’olandese classe ‘91 arriva a titolo definitivo e si è legato al club ligure per le prossime due stagioni.