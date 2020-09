Classifica e oroscopo 10 settembre 2020: i Pesci melodrammatici, svolta per la Bilancia

Ecco l’oroscopo di giovedì 10 settembre 2020 e la classifica del giorno. La Luna si trova ancora nel segno dei Gemelli, mentre Marte in Ariete rallenta il suo ritmo. Quali segni avranno fortuna in questa giornata? Chi, al contrario, sarà preso di punta? Scopriamolo, leggendo l’oroscopo di domani, segno per segno, con la relativa classifica del giorno.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì potresti accusare un po’ di stanchezza fisica, sentirti addirittura perfino esaurito. Prova a fermarti, respira profondamente e poi fai ordine nella tua testa. Mantieni la calma e sii concentrato!

Toro

Due stelle. Uno sviluppo inaspettato degli aventi potrebbe stravolgere la tua realtà. Non farti prendere dal panico o dallo sconforto, perché hai lavorato duramente per raggiungere un equilibrio. Continua a pensare che stai procedendo per la strada giusta e non ascoltare chi ti da contro!

Gemelli

Cinque stelle. Sprizzi energia e positività da tutti i pori. Per realizzare i tuoi obiettivi, converrà concentrarti sul fare piccoli passi, lenti ma costanti e ignorare quello che dicono gli altri. Le persone che ti stanno vicino potranno esserti di grande aiuto, se ne avrai bisogno.

Cancro

Due stelle. Dovrai impegnarti per mantenere la calma, mentre affronterai i tuoi problemi. Non farti prendere dal panico e rimani concentrato sul trovare soluzioni efficaci ai problemi che ti stanno affliggendo ora. Non prendere decisioni frettolose, rifletti con attenzione!

Leone

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì la giornata sarà monopolizzata dalle richieste amici e famigliari. Potresti sentirti un po’ insofferente e ti sembrerà di rubare tempo prezioso ai tuoi progetti. In realtà sei perfettamente in grado di aiutare gli altri e di mandare avanti i tuoi affari.

Vergine

Quattro stelle. sei pieno di vitalità e ottimismo. Le cose procedono secondo i tuoi programmi e la tua vita scorre senza intoppi. Hai tutte le risorse necessarie per realizzare i tuoi obiettivi. Oltretutto, amici e affetti sono dalla tua parte!

Bilancia

Tre stelle. Potresti imbatterti in un problema piuttosto grosso. Non ti scoraggiare! Con il controllo delle tue emozioni e una buona strategia sarai all’altezza della situazione. Sarà l’occasione giusta per chiudere definitivamente con il passato, risolvendo alcune questioni che ti sei trascinato a lungo. Se necessario, lasciati consigliare da chi ti vuole bene.

Scorpione

Quattro stelle. È la giornata ideale per fermarti a riflettere, fare chiarezza su ciò che desideri per la tu avita, per il futuro. Tu sei l’unico che può decidere cosa sia giusto per te e cosa no. Questo giovedì potrebbe rivelarti cose inaspettate!

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di giovedì hai molti pensieri che ti agitano e ti manca l’energia. Sei così stanco che non trovi la forza di occuparti della tua famiglia. Dovresti cercare il modo di ricaricare le batterie. Perché non provi a confidarti con qualcuno di cui ti fidi?

Capricorno

Quattro stelle. Hai emozioni contrastanti: da un lato sei pieno di idee e hai voglia di buttarti su nuovi progetti, dall’altro lato ti senti sotto pressione, vorresti affrettare le cose! Prova a rilassarti! Non dovresti forzare le situazioni.

Acquario

Cinque stelle. Hai molta fiducia in te stesso e nelle tue idee. Le stelle sono schierate dalla tua parte e sti aiuteranno a realizzare tutto quello che desideri. Basta non agire in modo frettoloso. E non chiudersi a riccio!

Pesci

Due stelle. Non drammatizzare la situazione, ma prova a ridimensionarla. Prova a stare un po’ per conto tuo: così facendo ritroverai un maggiore equilibrio interiore necessario per rimettere a posto i tuoi affari.