Come guadagnare con PayPal. Ecco una breve guida

Guadagnare soldi grazie a internet sta diventando sempre meno una chimera per tantissime persone. E poi anche incassare quanto guadagnato è sempre più facile, grazie al conto PayPal. Che tu sia o no appassionato di informatica e tecnologia non ha importanza. Possiamo comunque dedicarci al nostro settore preferito e “raccontarlo” online e provare a guadagnare soldi online.

Questa è un’attività che richiede dedizione, tempo e passione. Per questo è bene dedicarsi ad un settore che piace ed evitare quindi di arrendersi già prima di cominciare. Chiariamo subito che guadagnare soldi online non è facile! Qualunque sia l’attività che andremo a svolgere sul web, si tratterà di un lavoro a tutti gli effetti e che ci permetterà quindi di incassare quanto guadagnato su PayPal.

Come guadagnare con PayPal

Per guadagnare soldi online e incassare su PayPal dobbiamo innanzi tutto avere un account sul sito di Paypal e collegarlo ad una carta (anche una prepagata come ad esempio una carta Postepay). La registrazione a Paypal è semplice e richiede poco tempo: basta cliccare sul pulsante Registrati sul sito. Una tipo di account personale va più che bene per iniziare e magari trasformarlo in business se il nostro lavoro aumenta.

Una volta che abbiamo a disposizione un conto Paypal, non ci resta che cercare un’attività da svolgere online per guadagnare e incassare. Internet è pieno di possibilità: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Elenchiamo però i metodi più comuni e anche i più sicuri, i lavori più ricercati che si possono fare online e che permettono di incassare tramite Paypal.

Vendere oggetti su eBay

Aprire un negozio su eBay è una delle prime cose che viene in mente a chi vuole guadagnare su internet. Il sito di aste online più famoso al mondo permette a chiunque di vendere i propri oggetti. Puoi mettere in vendita gli oggetti che realizzi, o ad esempio accessori che hai in casa e non usi più. eBay prevede delle tariffe per le inserzioni che pubblichiamo, ma ci permette di raggiungere un pubblico davvero vasto. Naturalmente possiamo impostare Paypal come metodo per ricevere il pagamento, prima di inviare il prodotto che abbiamo venduto.

Siti di annunci

Rimanendo in tema di vendite online, abbiamo anche la possibilità di pubblicare un annuncio sui vari siti che danno questa possibilità. Abbiamo qualcosa da vendere? Mettiamo un annuncio su Subito.it o su Kijiji. Permettono di inserire annunci anche in modo gratuito e di poter selezionare liberamente i metodi di pagamento da accettare, tra cui anche Paypal. Questo metodo è ideale se dobbiamo vendere materiale usato.

Guadagnare con i sondaggi e lavori online

Tra i vari siti che permettono di svolgere dei lavoretti per guadagnare qualche euro, ci sono i sondaggi. Ci sono siti come American Consumer Opinion che permettono di guadagnare qualcosa compilando dei sondaggi. Il pagamento viene effettuato in buoni oppure tramite ricarica Paypal.

Su internet però si trovano davvero tantissime possibilità di guadagno, sopratutto se sei esperto di lavori informatici e vuoi diventare un Freelancer. Qui si tratta però di fare un vero e proprio lavoro per conto terzi, che richiede delle competenze specifiche. Segnaliamo anche una delle app più affidabili per quanto riguarda lavoretti da svolgere online: BeMyEye. L’app è d09isponibile per Android e iPhone e una volta installata mostra dei lavori disponibili nelle nostre vicinanze.