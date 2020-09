Consigli per l’asta – I tre portieri top da prendere al Fantacalcio

La scelta del portiere è il primo tassello per la costruzione di una squadra in grado di vincere il Fantacalcio. La maggior parte dei fantallenatori punta, durante l’asta, ad aggiudicarsi uno dei top del reparto e a completare il pacchetto con i due sostituti dello stesso club. L’alternativa, soprattutto nelle leghe con pochi partecipanti (6-8 squadre) è quella di acquistare tre portieri di medio livello, facendoli ruotare in base al calendario.

La cifra ideale da dedicare all’acquisto di uno dei tre top (riserve incluse) non deve essere maggiore al 7-8% del budget. Ovviamente questa percentuale può aumentare o scendere, a seconda del numero dei partecipanti e delle regole (modificatore, bonus…).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Vediamo quelli che sono i tre portieri top da aggiudicarsi durante l’asta del Fantacalcio.

Samir Handanovic

L’estremo difensore dell’Inter è, senza dubbio, uno dei top del reparto. Nonostante l’età, 36 anni per l’esattezza, Handanovic continua a essere tra i migliori portieri della Serie A e la scorsa stagione l’Inter è stata la migliore difesa del campionato. Ben 13 cleen sheet per lo sloveno nello scorso campionato e un rigore parato, da prendere insieme al vice Radu e al terzo Padelli per non restare scoperti.

Gianluigi Donnarumma

Il giovane portiere del Milan è uno dei giocatori chiave di questa, tanto attesa, rinascita rossonera. Donnarumma è stato tra i protagonisti dell’ottimo campionato post-Covid che ha visto il Milan tra le protagoniste della parte finale del campionato. È il portiere che ha ottenuto la migliore fantamedia della scorsa stagione (5,39), grazie anche a ben 4 rigori parati. Il terzetto comprende il fratello Antonio, come terzo, e il rumeno Tatarusanu come vice.

Wojciech Szczesny

Il portiere polacco della Juventus non è reduce dalla sua migliore stagione, è giusto dirlo. Szczesny nell’ultimo campionato ha subito qualche gol in più rispetto agli anni passati, deludendo molto le aspettative dei fantallenatori che avevano puntato su di lui. La speranza è che con Pirlo la difesa della Juventus torni a essere il muro invalicabile degli anni scorsi, così da diminuire i -1 a fine partita. Da prendere assieme al vice Buffon, che giocherà sicuramente un buon numero di partite, e al terzo Pinsoglio.