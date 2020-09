By

Gemma Galgani sembra a tutti i costi pronta a trovare l’amore della sua vita all’interno di Uomini e Donne. Ora che la dama del parterre femminile ha migliorato notevolmente il suo viso grazie alla chirurgia estetica, Gemma è finalmente pronta a trovare la sua anima gemella.

Durante la puntata di oggi infatti, vedremo finalmente scendere un nuovo cavaliere per Gemma che, ha ormai messo da parte Nicola Vivarelli e la loro conoscenza. Nelle puntate scorse infatti, abbiamo potuto vedere una Galgani completamente diversa pronta a mettersi in gioco grazie all’arrivo di un nuovo spasimante solo per lei.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

DIRETTA VIDEO – Uomini e Donne

La puntata di oggi vedrà infatti protagonista ancora una volta Gemma al centro dello studio insieme al nuovo cavaliere che, è arrivato per conoscerla e corteggiarla. Per l’ennesima puntata di seguito infatti, tratterà le vicende di Gemma che sembra ormai aver dimenticato completamente la conoscenza con Nicola Vivarelli. Lo stesso cavaliere infatti, si sta avvicinando sempre di più a Valentina Autiero, cambiando completamente le carte in tavola.

Per vedere la puntata di oggi direttamente dal vostro pc in diretta, potete seguire il link qui sotto o guardarlo direttamente dal nostro sito!