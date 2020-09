Ecco quali sono i segni più complicati dello zodiaco

Di segni complicati, indecifrabili, articolati, dotati di una buona dose di complessità ce ne sono sicuramente cinque.

Sono segni che presentano notevoli sfumature caratteriali e che tendono, spesso, ad agitarsi per un nonnulla e a interpretare sempre in senso deteriore una determinata parola detta magari solo per scherzo.

Dividere la quotidianità con questi segni può, indubbiamente, essere difficile, perché, in genere, sono segni un po’ egocentrici, e la loro gestione richiede energie e risorse mentali notevoli. Occorre, poi, saper misurare bene le parole per non urtarne la sensibilità.

1)Capricorno

Indubbiamente il segno più complicato dello zodiaco. Presenta in genere un viso impenetrabile, dietro cui si agitano, però, mille sentimenti e sensazioni. La sua freddezza e distanza è solo apparente. In realtà, basta un ritardo per farlo agitare, perché è rigido e inflessibile e non tollera sfumature, interpretando tutto come una questione di mancanza di rispetto. Non tollera bugie e misteri, anche se a fin di bene. Impone ad altri le sue regole, ma guai a dargli degli ordini perché non intende rispettarli. Difficile andargli incontro: è testardo, chiusi nel suo mondo, si apre solo dopo molto tempo e con estrema cautela.

2)Acquario

È un segno molto sensibile, molto raffinato e molto intelligente. Dotato di una grande creatività ma anche molto incline a fare sempre di testa propria, senza seguire i consigli e le esigenze altrui. Se sta frequentando qualcuno ma non intende impegnarsi, non lo farà, nonostante abbia, magari, l’evidenza che il suo partner sia una persona meritevole di rispetto, stima e amore. Inoltre, basta soltanto che qualcuno gli si rivolga in maniera un po’ più scherzosa riguardo una sua idea e subito il segno manifesterà una certa ostilità e chiusura.

3)Gemelli

Altro segno molto complicato, difficile da comprendere, talvolta. Perché c’è sempre qualcosa che lo disturba, che lo infastidisce. Basta un nonnulla per farlo adombrare. Basta un’espressione del partner a suo avviso poco carina per farlo subito mettere sulla difensiva. Invece, quando è il nativo del segno a fare battute (poco) simpatiche e magari con toni bruschi, allora il partner deve riderne. Sicuramente il segno presenta molti lati positivi, come la sua leggerezza e, soprattutto, il suo entusiasmo trascinante, ma la sua vanità lo porta spesso ad assumere posizioni di chiusura.

4)Ariete

Il segno è complicato perché tende sempre a vivere le situazioni di corsa, in modo accelerato e senza fermarsi, talvolta, a soppesare i pro e i contro. È istintivo, pertanto se una cosa lo infastidisce lo dice subito, con una buona dose di irascibilità che riversa addosso al malcapitato di turno. Inoltre è un segno che soppesa molto le parole dette dagli altri, mai le proprie, per cui basta una virgola fuori posto per farlo letteralmente andare su di giri. Mentre, invece, le sue, di parole, spesso feriscono a causa del sarcasmo in esse contenuto.

5)Vergine

La complicazione nel segno consiste nel fatto che è sempre estremamente preciso e puntiglioso. E sicuramente non è il tipo da starsene zitto se, ad esempio, nota qualcosa fuori posto. Deve sempre avere tutto sotto controllo, pertanto se qualcosa sfugge alla sua razionalità lo farà notare con modi spesso bruschi. Basta un like di troppo, che il segno non comprende, per guastare un rapporto. Talvolta, invece basterebbe solo parlarne un po’ di più e con toni pacati.