Elena Sofia Ricci dolore incancellabile | Perdita troppo grande per l’attrice

Poco tempo fa, Elena Sofia Ricci ha voluto ricordare il dolore incancellabile che ha provato per perdita della madre, scomparsa due anni fa. L’attrice, in questi giorni impegnata sul set di Che Dio ci aiuti 6, ha subito questa perdita che è ancora troppo grande da superare. Tuttavia, Elena Sofia Ricci ha definito la madre come il suo angelo custode sempre al suo fianco.

“Mamma è sempre con me,” racconta l’attrice a Di Più Tv, “so che mi protegge dal cielo. Io lo percepisco, la sento vicino a me in ogni cosa che faccio. Noi due eravamo legatissime. Con il mio papà naturale si era lasciata quando io ero piccolissima, ed è anche per questo che poi è stata così fondamentale nella mia vita…”. Elena Sofia non ha mai voluto rivelare alla mamma la diagnosi esatta, né che le restavano pochi giorni di vita.

Elena Sofia Ricci grande dolore nel ricordo della mamma

“Mamma si è ammalata all’improvviso. Per tre mesi ho fatto la spola tra la clinica dove lei era ricoverata e il set, perchè io nel frattempo stavo girando Che Dio ci aiuti 5. Sul set provavo a fare al meglio il mio lavoro di attrice. Se una scena prevedeva che io ridessi, lo facevo, mettendo un muro tra me e la sofferenza che mi portavo dentro”. Insomma, uno sforzo non indifferente da parte di Elena Sofia Ricci, in un momento così delicato della sua vita.

“Non le ho mai rivelato la diagnosi esatta. Ho potuto darle le ultime soddisfazioni con gioia. Se avesse saputo di essere in fondo alla sua vita, che per lei non c’erano speranze, non avrebbe goduto di quello che le davo. Quando poi se n’è andata il mondo mi è crollato addosso”. L’attrice ha confessato di essersi affidata alla sua fede per tentare di superare i primi momenti di dolore e trovare il conforto necessario.

L’attrice: “Mi è crollato il mondo addosso…”

“E’ in quei momenti difficili che ho scoperto l’amore per la preghiera sul set, la fede mi aiuta sempre nei momenti difficili che la vita mi presenta. Pregando ho scoperto che parlare con Dio mi dà serenità”. Accanto a Elena Sofia Ricci, naturalmente, c’è stata anche tutta la sua famiglia, nonché i colleghi di lavoro, tutti uniti per confortarla.

Quello di Elena Sofia Ricci è stato un dolore tutt’ora incancellabile, attenuato solo dalla preghiera. “Ho scoperto che la mia vita, più vicina a Dio, è migliore e meno difficile nei momenti duri, come quello che ho passato io, dicendo per sempre addio alla mia adorata mamma”.