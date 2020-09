F1 News | Mick Schumacher potrebbe debuttare in F1 al Gran Premio del Mugello

Un weekend da sogno quello disputato a Monza da Mick Schumacher che in modo autoritario e a suon di sorpassi ha vinto Gara 1 di Monza del campionato di Formula 2, in quella successiva è salito ancora sul podio (terzo, dopo la squalifica di Ticktum). Baby Schumi è in piena lotta per il titolo mondiale, grazie a due risultati splendidi ha superato Shwartzman e si è portato a sole nove lunghezze dall’inglese Callum Illott, leader del campionato. Tutti e tre sono piloti della Ferrari Driver Academy e si stanno giocando anche un posto in Formula 1 nel 2021. Quello che ha più chance è proprio Schumacher, che potrebbe già nel prossimo weekend fare il suo ingresso tra i grandi.

Il 21enne Mick, secondo notizie che giungono dalla Germania, venerdì 11 settembre quando alle 11 scatterà la prima sessione di prove libere potrebbe sedersi in una monoposto di Formula 1 e potrebbe fare il suo esordio in quell’ora e mezza che diventerebbe storica perché il figlio di Michael Schumacher, il pilota più vincente di sempre, sarebbe in pista con Hamilton, Verstappen e le Ferrari. Emozioni assicurate. Non è così scontato che possa correre con l’Alfa Romeo, che ha già ufficializzato alcune sessioni di libere per Mick a fine campionato, perché uno tra Grosjean e Magnussen alla Haas potrebbe cedergli il posto.

La velocità ce l’ha nel sangue, ma sulle spalle si porta anche un bagaglio pesantissimo. Non è facile correre sapendo che tuo padre è stato un semi-dio della Formula 1, si è fatto le ossa, ha fatto tanta gavetta, ha vinto parecchio nelle categorie minori e sta cercando di conquistare il titolo di Formula 2, l’anticamera della Formula 1. Per il 2021 per lui si parla soprattutto dell’Alfa Romeo, che potrebbe formare un bel team con Schumacher jr. e Raikkonen, con Giovinazzi spostato alla Haas.