Film Stasera in Tv – Gambit – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Gambit. Coproduzione britannico-statunitense del 2012 per la regia di Michael Hoffman, con Cameron Diaz, Colin Firth, Alan Rickman, Tom Courtenay, Stanley Tucc nei ruoli principali. Il film è un rifacimento di Gambit – Grande furto al Semiramis, film del 1966, interpretato da Michael Caine e Shirley MacLaine. L’idea di un remake di Gambit era in progetto da diversi anni al momento della produzione del film. Le riprese sono state effettuate tra gli Stati Uniti d’America (nella città di Albuquerque, in Nuovo Messico), ed il Regno Unito, nelle città di Londra, dove vengono girate le scene degli interni e dell’aeroporto, e Stratford-upon-Avon, dove girano le scene esterne e della galleria d’arte.

Gambit – Trama

Harry Deane (Colin Firth) è un esperto d’arte che mette a punto un piano per truffare Lionel Shabandar (Rickman), un magnate inglese, collezionista compulsivo di opere d’arte. Per la riuscita del suo piano, che prevede di rifilare a Shabandar un falso Monet, Deane ha tuttavia bisogno della partecipazione di una donna, capace e seducente, che interpreti la parte della figlia di colui che avrebbe rinvenuto il dipinto alla fine della Seconda guerra mondiale. La scelta cade su PJ Puznowski, regina dei rodei texani, che si rivela una partner perfetta: anche troppo.

Gambit – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Gambit

Genere: Commedia

Durata: 1h 30m

Anno: 2012

Paese: UK, USA

Regia: Michael Hoffman

Cast: Cameron Diaz, Colin Firth, Alan Rickman, Tom Courtenay, Stanley Tucci, Cloris Leachman, Erica LaRose, Anna Skellern

Gambit – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi mercoledì 9 Settembre 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio quotidiano in replica di Walker Texas Ranger, telefilm con Chuck Norris.