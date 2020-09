Film Stasera in Tv – Il cacciatore di donne – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Il cacciatore di donne. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Scott Walker, con Nicolas Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens, Radha Mitchell nei ruoli principali. Il film è basato sulla vita del serial killer Robert Hansen che negli anni ottanta operò in Alaska, rapendo, torturando e infine uccidendo una ventina di donne. Il film è stato girato ad Anchorage in 26 giorni nell’ottobre del 2011.

Il cacciatore di donne – Trama

Alaska, 13 giugno 1983. Una giovane prostituta di nome Cindy Paulson (Vanessa Hudgens) si precipita urlando dentro a un motel di Anchorage e, a stento, riesce a spiegare al direttore che qualcuno ha cercato di ucciderla. Nel frattempo il sergente Jack Halcombe (Nicolas Cage) sta indagando sulla scena del crimine, lungo il Knik River, dove è stata uccisa una donna non ancora identificata. Robert C. Hansen (John Cusack), religioso ed amabile padre di famiglia, risulta essere il principale sospettato del tentato omicidio, ma sembra avere un alibi di ferro…

Il cacciatore di donne – Trailer Video

Il cacciatore di donne – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Frozen Ground

Genere: Thriller

Durata: 1h 45m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Scott Walker

Cast: Nicolas Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens, Radha Mitchell, Jodi Lyn O’Keefe, 50 Cent, Dean Norris, Ryan O’Nan, Kevin Dunn

Il cacciatore di donne – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi mercoledì 9 Settembre 2020. La programmazione di Rai 4 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano del telefilm Criminal Minds.