Giovanna Abate scatto di rabbia | Confronto senza fine con Sammy a Uomini e Donne

Giovanna Abate nella puntata di oggi è tornata nuovamente in studio delusa dal comportamento di Sammy Hassan. Tra i due infatti, la storia d’amore non è andata benissimo tanto che l’ex cavaliere ha deciso di chiuderla dopo meno dieci giorni.

La ex tronista invitata da Maria De Filippi al centro studio ha avuto il suo momento di rivalsa nei confronti di Sammy, spiegando a tutto quello che realmente è successo nella loro storia fuori da programma. Giovanna ha così accusato il suo ex fidanzato di non aver mai provato nessun sentimento nei suoi confronti, inventando scuse stupide per poter mettere fine alla loro storia.

Giovanna Abate scatto di rabbia

Una volta l’uno davanti all’altra all’interno dello studio è scoppiato il finimondo, Giovanna ha infatti attaccato più volte Sammy di non raccontare la verità davanti a tutti. Secondo il suo punto di vista, l’ex corteggiatore avrebbe fatto il “pagliaccio” mentendo durante il suo percorso sui sentimenti che provava nei confronti dell’ex tronista.

A sua difesa invece, Sammy ha spiegato di avere un’età in cui deve essere sereno e felice per dare una serenità soprattutto a suo figlio e questo non gli arrivava stando con lei. Una scelta fatta ma non compresa né dalla stessa Giovanna né dall’intero studio che è rimasto molto sorpreso dalle parole di Hassan che, sembravano studiate a tavolino. Le accuse l’uno nei confronti dell’altro non hanno portato a nessuna riappacificazione ma soprattutto a nessun saluto tanto che, entrambi hanno deciso di abbandonare lo studio senza neanche salutarsi.

Ennesima delusione per l’ex tronista

Giovanna Abate non appena ha visto Sammy ha avuto un vero e proprio scatto di rabbia accusandolo di non aver rispettato ma soprattutto di non aver provato a conoscerla, negando così la possibilità alla loro storia d’amore di prendere piede. Nessuno si aspettava infatti che la coppia si fosse lasciata per dei motivi che all’apparenza sono sembrati molto stupidi.

Maria De Filippi non è così riuscita a trovare un punto d’incontro tra i due decidendo così di chiudere la discussione in modo diretto. Tra Giovanna e Sammy sembra così non esserci più un margine di recupero dopo tutti i mesi di percorso insieme.