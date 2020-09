Giulio Raselli affronta le cattiverie | Ex tronista senza paura fuori Uomini e Donne

E’ un momento importante per Giulio Raselli. Una volta archiviata definitivamente l’avventura al trono classico di Uomini e Donne, l’ex tronista ha iniziato una nuova vita con la sua scelta Giulia D’Urso. La coppia è, ormai, molto stabile e affiatata, visto che è andata a convivere già poche settimane dopo la scelta in diretta su Canale 5. In questi giorni, Giulio Raselli prede coraggio e affronta le cattiverie prendendo una decisione definitiva.

Chi lo conosce e lo segue da tempo, sa che Giulio Raselli ha un temperamento deciso, a tratti spigoloso, che solo la dolcezza di Giulia D’Urso è riuscita a mitigare. Ecco perchè, Giulio Raselli, spesso oggetto di forti critiche, affronta le cattiverie a modo suo. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha nessuna intenzione di piegarsi e resterà sempre se stesso, come ha scritto anche sui social.

Giulio Raselli non teme le cattiverie

Infatti, Giulio Raselli ha pubblicato un post su Instagram in cui dice la sua in merito alle critiche ricevute nei giorni scorsi. Giulio Raselli è anche stato oggetto di insulti sui social, ma non si è mai perso d’animo. “Non ho mai avuto paura a mostrarmi per ciò che sono, non ho mai avuto paura dei giudizi delle persone né soprattutto delle cattiverie. Non abbiate mai paura di mostrarvi per ciò che siete, non abbiate mai paura di fare un passo in più per paura di sbagliare, rischiate. Ecco io ora sto rischiando perché mettere queste foto da figo non fa per me, ho un po’ d’ansia, aiutatemi”.

Con queste parole, Giulio Raselli ha incitato i suoi follower a essere sempre se stessi, a dispetto delle critiche e ha trovato anche il modo di sdrammatizzare sulla sua immagine. Solo pochi giorni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva reso pubblici alcuni insulti ricevuti proprio su Instagram, ribellandosi davanti a tutti. La partecipazione a una trasmissione televisiva, secondo Giulio, non autorizza gli haters a insultarlo gratuitamente, né ad attaccarlo.

Tronista impavido fuori da Uomini e Donne

Inoltre, Giulio Raselli ha tenuto a sottolineare di essere sempre rimasto se stesso, senza temere le cattiverie ricevute, soprattutto sui social, perchè rimanere fedeli a se stessi è importantissimo.

In questo, Giulio è sostenuto a pieno da Giulia D’Urso, la quale, con la sua dolcezza, riesce sempre a stare al fianco di Giulio Raselli in modo impeccabile.