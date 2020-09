Ida Platano amica fedele | Spettatrice d’eccezione a Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne c’è una telespettatrice d’eccezione a sostenere Gemma Galgani in occasione del suo ritorno al trono over. Si tratta di Ida Platano che, in qualità di amica fedele di Gemma, ne ha subito apprezzato il cambiamento, dovuto al lifting al quale si è sottoposta. Nonostante la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri sia ormai definitivamente finita da molti mesi, Ida Platano non è tornata a Uomini e Donne in questa stagione.

Tuttavia, l’ex dama non ha mancato di sostenere l’amica di sempre, Gemma Galgani, per il suo ritorno in grande stile a Uomini e Donne. Sembra proprio che Ida Platano, come amica fedele di Gemma Galgani, abbia apprezzato moltissimo i risultati del lifting fatto dalla dama torinese. Per questo Ida ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha condiviso la nuova immagine di Gemma Galgani, scrivendo di trovarla davvero molto bella.

Ida Platano amica insostituibile per Gemma

L’amicizia tra Ida Platano e Gemma Galgani è, ormai, di vecchia data e decisamente consolidata, tanto che le due dame si definiscono da tempo amiche del cuore. Forse ad unirle sono state proprio le dolorose vicissitudini amorose vissute a Uomini e Donne. Gemma Galgani raggiunse, addirittura, Ida Platano in Sardegna, quando l’ex dama partecipò a Temptation Island insieme a Riccardo Guarnieri.

In effetti, Ida e Gemma si sono sempre sostenute ed incoraggiate a vicenda. In piena emergenza sanitaria, Ida Platano, in quarantena insieme a Riccardo Guarnieri, volle collegarsi con Gemma Galgani per farle gli auguri in occasione della sua partecipazione al format particolare di Uomini e Donne, incentrato sulla scrittura. Insomma, le due dame non perdono occasione per sostenersi e, anche stavolta, Ida Platano ha voluto far sentire tutto il suo affetto a Gemma Galgani, anche a distanza.

Sostegno a distanza a Uomini e Donne

Di sicuro, per Gemma Galgani quello appena iniziato potrebbe essere l’anno decisivo. Una volta archiviata la conoscenza con Nicola Vivarelli, si è saputo che la dama sta già frequentando un nuovo cavaliere più vicino a lei per età. E, sicuramente, anche in questa decisione, Ida Platano è pronta a incoraggiarla.

Cosa ne sarà, invece, proprio di Ida Platano? Come mai la dama ha deciso di non tentare nuovamente la partecipazione a Uomini e Donne, pur essendo tornata single? Forse il suo cuore è ancora legato a Riccardo Guarnieri, anche fuori da Uomini e Donne?