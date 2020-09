Il diritto di contare – Trama. trailer e cast del film su Rai 1

Il diritto di contare è il film che Rai 1 offre per la sua prima serata di oggi, 9 settembre 2020. La pellicola di genere biografico e drammatico è stata realizzata quattro anni fa e vantauna regia di Theodore Melfi.

La trama de Il diritto di contare ruota invece attorno alle tre donne che grazie alla loro collaborazione con la NASA hanno reso possibile la missione Apollo 11 e il Programma Mercury. Di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Il diritto di contare – La trama

Nel ’61, la NASA si ritrova in difficoltà per lanciare al più presto John Glenn come secondo astronauta a raggiungere lo spazio. Nello stesso edificio lavora anche lamatematica Katherine Johnson con le colleghe Dorothy Vaughan e Mary Jackson, tutte e tre di colore e con una grande difficoltà ad integrarsi con i colleghi. Nonostante le sue abilità nel calcolo, Dorothy non viene agevolata nel suo ruolo ed è costretta ad assumere la mansione di supervisore con paga ridotta. Un giorno però Katherine affronta Jom Johnson, la guardia nazionale, e riesce a dimostrargli quali abilità in Matematica possano possedere le donne.

Riesce poi a farsi accettare dai colleghi e ottiene poi che il capo Harrison tolga il blocco d’accesso ai bagni del reparto. La trama de Il diritto dicontareci rivela che anche Dorothy darà vita a una guerra contro l’azienda, dopo aver scoperto che l’ingresso di un complesso elaboratore di dati ha provocato il licenziamento di diverse impiegate del suo reparto.

Il diritto di contare – Il cast

Il cast de Il diritto di contare ruota attorno alle tre protagoniste: Taraji P Henson sarà Katherine Johnson, mentre Octavia Spencer darà il volto a Dorothy Vaughan e Janelle Monae rivestirà i panni di Mary Jackson. Al loro fianco troveremo i seguenti attori: Kevin Costner (Al Harrison); Kirsten Dunst (Vivian Mitchell); Jim Parsons (Paul Stafford); Glen Powell (John Glenn); Mahershala Ali (Jim Johnson); Aldis Hodge (Levi Jackson); Maria Howell (Miss Summer); Donna Biscoe (Joylette Coleman); Ariana Neal (Joylette Johnson); Zani Jones Mbayise (Kathy Johnson); Olek Krupa(Karl Zielinski); Kimberly Quinn (Ruth); Saniyya Sidney (Costance Johnson) e Scott M Morgan (Bill Calhoun).