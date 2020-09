Ocean’s 8 – Trama, cast e trailer del film spinoff

Ocean’s 8 è il film che Canale 5 propone per la sua prima serata di oggi, 9 settembre 2020. La pellicola verrà trasmessa in prima Tv per le reti in chiaro e appartiene al genere azione. La regia invece è di G. Ross, anno 2018.

La trama di Ocean’s 8 ci svela subito i cambiamenti di questo nuovo capitolo della saga: si tratta dello spinoff al femminile della nota trilogia, nonchè sequel del precedente appuntamento cinematografico. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali sono gli attori che fanno parte del cast.

Ocean’s 8 – La trama

Debbie Ocean è un’artista della truffa ed è la sorella di Dany, scomparso di recente. Un giorno convince Lou a collaborare con lei per mettere in atto una nuova rapina e formare una squadra. Si uniscono al gruppo la stilista Rose Weil, l’hacker Nine Ball, la profittatrice Tammy, la borseggiatrice Costance e la gioielliera Amita. Il piano prevede di rapinare il Toussaint di una collana del valore di 150 milioni di dollari. La squadra dovrà agire durante un Met Gala e sfruttare la presenza di Daphne Kluger, una star del cinema che useranno come complice ingenuo. Daphne infatti viene manipolata perchè assuma Weil e si faccia dare in prestito la collana, in modo da replicarne le fattezze. La trama di Ocean’s 8 ci rivela però che l’attrice potrebbe nascondere un importante segreto.

Ocean’s 8 – Il cast

Il cast di Ocean’s 8 mette al centro della scena Sandra Bullock nei panni di Debbie Ocean. Al suo fianco troviamo Cate Blanchett per il ruolo di Lou, Anne Hathaway per quello di Daphne e Mindy Kaling come interprete di Amita. Si uniscono inoltre Sarah Paulson, che presta il volto a Tammy, Awkwafina come interprete di Costance e Rihanna nei panni di Nine Ball. Sono presenti anche i seguenti attori: Helena Bonham Carter (Rose Weil); Dakota Fanning (Penelope); Richard Armitage (Claude); James Corden (John Frazier); Adriana Lima (Adriana); Nathanya Alexander (Veronica Ball) e Elliot Gould (Reuben Tishkoff).