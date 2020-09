Oroscopo di oggi, mercoledì 9 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi mercoledì 9 settembre 2020. Eccoci a mercoledì. Questo inizio settimana è scivolato via e il weekend si avvicina sempre più. Nel frattempo, scopriamo come sarà questa giornata, quali segni saranno agevolati dagli astri nelle prossime ore. Le stelle favoriscono la vita sentimentale dell’Ariete: non approfittarne sarebbe un peccato! I Gemelli ritrovano forza e idee vincenti, mentre lo Scorpione è assillato da dubbi riguardo il suo rapporto di coppia. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata al seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi mercoledì 9 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: le stelle favoriscono l’amore, per cui dovresti metterti in gioco. Leone: sei brillante e brioso come non mai, potrai ricevere molti consensi. Successo in arrivo. Sagittario: la tua parola d’ordine dovrà essere self control. Respira, mantieni la calma e affronta i problemi che incrocerai oggi.

Oroscopo di oggi mercoledì 9 settembre 2020: segni di terra

Toro: in amore ci sono molte tensioni e qualche conflitto. È solo un momento passeggero. Vergine: hai davanti a te una giornata frenetica, dovrai correre da un posto all’altro senza un minuto di pausa. Tieni duro! Capricorno: è tempo di lavorare su nuovi progetti. Le prossime settimane saranno promettenti per chi si butterà.

Oroscopo di oggi mercoledì 9 settembre 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi Gemelli: sei pieno di vitalità e idee vincenti da mettere in pratica. Bilancia: hai più forza e motivazione rispetto ad agosto. Sei più convinto della strada da percorrere. Acquario: sprizzi energia da tutti i pori. Sfruttala per recuperare il tempo perso.

Oroscopo di oggi mercoledì 9 settembre 2020: segni di acqua

Come indica l’oroscopo di oggi Cancro: giornata molto faticosa. Ci sono dei problemi di lavoro da risolvere al più presto. Scorpione: hai molti dubbi riguardo il tuo rapporto di coppia. Forse dovresti ammorbidirti un po’! Pesci: il nervosismo potrebbe salire alle stelle. Cerca di non perdere la calma.