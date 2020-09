Ricetta crostata alla Nutella: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo un dolce semplice ma gustosissimo, tutti amano la crostata alla Nutella. Ottima per la colazione, ma anche per una merenda golosa. La crostata si prepara semplicemente preparando la pasta frolla, potete poi farcirla con tutto ciò che vi piace, ad esempio se non preferite la Nutella potete utilizzare la marmellata, la confettura, ma anche la crema pasticcera e decorare il tutto con frutta fresca. Noi oggi andremo a vedere cosa ci occorre e come si prepara la crostata alla Nutella, i bambini ne andranno matti, e non solo loro.

Crostata alla Nutella – Ingredienti

Ingredienti per una tortiera di 22 cm di diametro:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Burro freddo 110 g

Farina 00 215 g

Tuorli 3

Zucchero a velo 85 g

Nutella 400 g

Burro di cacao 90 g

Panna fresca liquida per spennellare q.b.

Crostata alla Nutella – Preparazione

Per preparare la crostata alla Nutella cominciate dalla frolla. Quindi in un mixer versate la farina ed il burro freddo e frullate per qualche istante. Trasferite la sabbiatura sul piano da lavoro e formate una conca nel mezzo e versate i tuorli, setacciate lo zucchero a velo tutt’intorno alla conca.

Cominciate ad impastate brevemente mescolando con le dita le uova al centro e raccogliendo man a mano la farina; cercate di impastare brevemente il tempo necessario per ottenere un impasto sufficientemente compatto che potrete avvolgere nella pellicola trasparente. Lasciate riposare il panetto in frigorifero per almeno 30 minuti.

Dopodiché riprendete la pasta e battetela su una spianatoia leggermente infarinata in questo modo la ammorbidirete un po’ rendendo più semplice il momento della distensione. Tirate la frolla fino a mezzo centimetro di spessore. Poi avvolgete l’impasto intorno al matterello e sistematelo in una tortiera da 22 cm già imburrata e infarinata.

Pareggiate i bordi e raccogliete l’eccesso di pasta, con il quale preparerete le losanghe. Infine bucherellate la base e tenete da parte la teglia. Occupatevi della crema: quindi sistemate il burro di cacao in una ciotola e fondetelo al microonde altrimenti anche a bagnomaria, unitelo alla Nutella poco alla volta mescolando fin quando non sarà completamente assorbito. Infine versate la crema appena ottenuta nello stampo e distribuitela su tutta la superficie.

Riprendete la frolla e tiratela nuovamente, sul piano infarinato, e formate delle losanghe larghe circa 1 cm, con una rotella dentellata. Sistematele sulla tortiera prima in un verso e poi nell’altro, in modo da farle incrociare e creare un motivo a rombi.

Infine spennellate con della panna fresca liquida e cuocete in forno preriscaldato, in modalità statica, a 160° per 40 minuti, cuocendo nel ripiano basso del forno; potete coprire a metà cottura con un foglio di carta alluminio se vi sembra che si stia cuocendo troppo in superficie. Una volta cotta, lasciate raffreddare completamente la vostra crostata e poi sformatela.

Crostata alla Nutella – Consigli utili

Potete conservare la crostata alla nutella in frigorifero per 3 giorni, meglio se coperta con pellicola trasparente. Se preferite potete preparare la pasta frolla in anticipo e conservarla in frigorifero. Se non avete il burro di cacao, sarà sufficiente sostituirlo con quello classico nella stessa quantità.