Ricetta tonno con pesto alla menta: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi andremo a vedere come cucinare il tonno fresco in modo semplice e veloce, ma vi assicuro che è di grande effetto, ottimo anche da preparare se avete degli ospiti a cena. Stiamo parlando del tonno con pesto alla menta. Qualora non dovesse piacervi la menta potete preparare il pesto classico senza utilizzare la menta.

Tonno con pesto alla menta – Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

Tonno (un filetto fresco) 600 g

Per la marinatura:

Olio extravergine d’oliva 10 g

Aglio 1 spicchio

Erba cipollina da tritare 1 cucchiaio

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Succo di limone ½

Per il pesto alla menta:

Menta 20 g

Olio extravergine d’oliva 100 ml

Pinoli 20 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Tonno con pesto alla menta – Preparazione

Per realizzare il tonno con pesto alla menta iniziate dalla preparazione del pesto: nella ciotola di un mixer versate le foglioline di menta ben lavate e asciugate, unite anche i pinoli e l’olio di oliva.

Salate e pepate azionate il mixer per ottenere una salsa omogenea. Ora occupatevi della marinatura: tritate l’erba cipollina in una ciotola versate il succo di limone, l’olio d’oliva, lo spicchio di aglio tritato e l’erba cipollina, adagiate il tonno, massaggiatelo con la marinatura da entrambi i lati così che si insaporisca e aggiustate di pepe. Lasciate marinare per mezzora.

Ora passate alla cottura: scaldate bene una padella antiaderente, adagiate il tonno e scottatelo un minuto per ciascun lato.

Una volta cotto, tagliate il tonno a fettine spesse 2 cm. Ponete le fettine di tonno su un piatto insaporitele con del sale e accompagnatele con il pesto di menta.

Tonno con pesto alla menta – Consigli utili

Consumate subito il vostro tonno con pesto alla menta. E’ possibile congelare il pesto in piccoli vasetti per poi scongelarlo in frigorifero oppure a temperatura ambiente. Potete anche conservare il pesto di menta appena preparato in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico avendo cura di ricoprire la salsa con uno strato di olio.

Se volete aggiungere una nota croccante, prima della cottura passate il tonno nei semi di sesamo oppure in un trito di mandorle o pistacchi.