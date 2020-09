Sammy Hassan perdita della popolarità

Sammy Hassan nelle ultime settimane ha avuto una grandissima perdita della popolarità e di conseguenza un calo drastico di follower. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne però, sembra non interessarsi a questi dettagli futili e cerca in ogni maniera di pensare alle cose più concrete.

La fine della sua storia d’amore con Giovanna Abate infatti, ha lasciato con l’amaro in bocca moltissimi fan che non si aspettavano affatto che entrambi si dividessero in questo modo dopo solo pochi giorni. Quali sono i pensieri di Sammy in queste ultime settimane?

Sammy Hassan e la perdita della popolarità

L’ex corteggiatore ha spiegato più volte il motivo per il quale ha deciso di chiudere il rapporto con Giovanna Abate dopo pochi giorni dall’uscita di Uomini e Donne. Secondo il punto di vista di Sammy infatti, Giovanna ha un carattere troppo duro ma soprattutto litigarello che, l’ex corteggiatore non ha mai apprezzato.

Sammy Hassan ha così spiegato che le tantissime divergenze caratteriali hanno portato la coppia a non voler continuare la loro conoscenza. L’ex corteggiatore però, dopo la fine della sua conoscenza con Giovanna sembra essere sparito completamente dai social mettendo da parte la visibilità e tutto quello che circonda il mondo del web per dedicarsi a suo figlio ma soprattutto al suo lavoro. Sammy ha infatti avuto tantissimi problemi quest’anno a causa delle discoteche chiude e del Covid-19. Il vocalist si è trovato in crisi durante la stagione estiva e questo ha portato all’allontanamento dai social.

Ex corteggiatore perde tantissimi follower

Sammy Hassan lontano dai social sembra perdere tantissimi follower sul suo profilo Instagram. Il calo evidente infatti, ha lasciato molto perplessi i social che, non si aspettavano di certo che l’ex corteggiatore non si interessasse più al mondo del web.

Sembrano infatti altre le preoccupazioni di Sammy Hassan che, a causa del Covid-19 è ancora in cerca di un nuovo lavoro abbandonando così di gran peso Instagram. L’ex corteggiatore però, non si dimostra affetto preoccupato del calo di follower spiegando di non essere la sua priorità assoluta in questo momento.