Siena & Mps: un binomio da Serie A

Mai come negli anni duemila ci fu un binomio che, dopo il mondo del basket, fece le fortune di una squadra di calcio. Ci riferiamo al binomio tra il Siena Calcio e la Monte Paschi, che fu main sponsor storico della squadra bianconera. E fu un binomio felice quando il Siena incominciò a macinare risultare e ad assumere prestigio nazionale.

La promozione in Serie A

La stagione 2002-2003 fu quella della svolta. Il Siena militante in Serie B e con il marchio Mps sulle magliette e ben visibile allo stadio comunale “Artemio Franchi” diventa la rivelazione calcistica con la promozione della squadra toscana per la prima volta nella massima serie. Artefice fu il tecnico Giuseppe Papadopulo con la dirigenza targata dal patron De Luca che applaudì felice per una sorta di miracolo sportivo. Andando in Serie A, grazie anche al supporto di Mps, il Siena fece capire sin dal mercato che aveva ambizioni: rimase il talentuoso brasiliano Taddei e furono acquistate due stelle come Enrico Chiesa e Tore Andre Flo, nazionale norvegese. All’esordio subito un 2-2 a Perugia, poi un’escalation di risultati che fece apprezzare il binomio Mps-Siena a livello nazionale. La squadra bianconera si salvò senza patemi, mentre nella stagione 2004-2005 prima con Gigi Simoni e poi con Luigi De Canio raggiunse la salvezza all’ultima giornata.

Mps consolida la propria leadership calcistica

Il marchio Mps, scritto per esteso, era un esempio di localizzazione ben mirato, forse raro da vedere a certi livelli. Il Siena, grazie anche a questo supporto, viveva con buona lena i suoi campionati di Serie A, riuscendo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel 2005-06 ancora salvezza con De Canio, poi è Mario Beretta a raggiungere lo step, nel 2008 subentrò ad Andrea Mandorlini.

Mps intanto divenne anche partner dello stadio che divenne “Montepaschi Arena” nella sua denominazione. Nel 2008-2009 venne il turno di Marco Giampaolo, altro giro e altra salvezza. La stagione 2009-2010 fu quella delle difficoltà oggettive: la società era passata dal compianto Paolo De Luca al gruppo di Massimo Mezzaroma, le prime avvisaglie di crisi si erano già fatte vedere. Fu retrocessione, nonostante il tentativo estremo di Alberto Malesani in panchina.

Un campione in panchina

Confermato l’impegno Mps, in Serie B fu Antonio Conte l’artefice della rinascita (lascerà Siena per la Juventus) e in A fu confermata la categoria grazie al lavoro di Beppe Sannino. L’anno dopo l’ultimo campionato nella massima serie, prima Serse Cosmi poi Beppe Iachini non riuscirono ad evitare la serie B, anche per via di una penalizzazione subita. Quello fu anche l’ultimo anno da main sponsor della Mps sulle maglie bianconere del Siena, che sportivamente non è ricordata soltanto con il Palio, ma anche con una squadra simpatica che merita maggiori fortune.