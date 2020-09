Suicide Squad – Trama, trailer e cast del film su Italia 1

Suicide Squad è la proposta di Italia 1 per la sua prima serata di oggi, 9 settembre 2020. Il film risale a quattro anni fa ed è diretto da David Ayer, mentre la storia si basa sul gruppo di supercattivi ideato dalla DC Comics.

La trama di Suicide Squad ci parla infatti di terribili criminali che verranno assoldati per difendere l’America. Del genere fantascienza, azione e commedia, la pellicola vanta la presenza di diversi nomi importanti del piccolo e grande schermo mondiale. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Suicide Squad – La trama

L’agente governativa Amanda Waller decide di correre ai ripari per difendere il Paese in seguito alla morte di Superman. La sua idea è di formare una squadra composta da superumani criminali, catturati e rinchiusi in diversi carceri di sicurezza. Faranno parte del team Deadshot, ovvero il sicario in grado di non sbagliare mai un colpo, l’ex psichiatra Harley Quinn, attuale fidanzata del Joker, Killer Croc, il famigerato uomo alligatore, l’ex gangster El Diablo, il rapinatore solitario Capitan Boomerang e Slipkont, un mercenario.

La Weller decide di includere anche l’archeologa June Moone, che durante una delle sue ricerche è stata posseduta da un’antica divinità malvagia, l’Incantatrice. Quando quest’ultima, di nascosto, riesce a liberare il fratello, la Waller riceve l’okay dal Pentagono per far scendere in campo la sua squadra. La trama di Suicide Squad però ci rivela che le cose non andranno come previsto.

Suicide Squad – Il cast

Il cast di Suicide Squad mette sullo stesso piano tutti i volti pricipali previsti nella narrazione. Will Smith interpreta infatti Deashot, mentre Jared Leto presta il volto a Joker. Al loro fianco troviamo Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, mentre Joel Kinnaman è Rick Flag e Viola Davis interpreta Amanda Waller. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Jai Courtney (Capitan Boomerang); Adewale Akinnuoye-Agbaje (Killer Croc); Karen Fukuhara (Katana); Adam Beach (Slipknot); Ben Affleck (Batman); Ike Barinholtz (Griggs); Scott Eastwood (GQ Edwards) e Cara Delevingne (Incantatrice).